"La estoy pasando mal..."

Flor Vigna rompió en llanto en La Casa de los Famosos México y reveló su mayor miedo

Tras semanas de alta tensión y cruces en el reality la artista argentina abrió su corazón frente a las cámaras. Recordó el sacrificio de sus padres durante su infancia y confesó el temor que hoy la desvela.