Antes de ingresar en la cuarta edición de La Casa de los Famosos México, Flor Vigna protagonizó una insólita escena junto a la conductora Wendy Guevara.
Antes de ingresar en La Casa de los Famosos México, Flor Vigna sufrió un divertido blooper
La presentación oficial de la influencer argentina quedó marcada por una inesperada caída durante la transmisión en directo del programa. El incidente provocó sorpresa y risas tanto en el estudio como entre los seguidores del reality.
Mientras se encontraba sentada en uno de los sillones del piso, la influencer se desplazó hacia uno de los extremos y terminó en el suelo. Wendy Guevara, sorprendida por lo ocurrido, reaccionó inmediatamente: “¿Qué pasó?”, preguntó mientras las cámaras registraban el momento.
Lejos de sentirse incómoda, la bailarina se tomó el episodio con humor. “Te digo que soy muy torpe”, explicó entre carcajadas. Además, aclaró que no había sufrido ninguna lesión.
Guevara aprovechó la situación para bromear sobre el inesperado momento: “Aún no entrás a la Casa y ya estás haciendo contenido”, comentó entre risas.
Flor Vigna participará de La Casa de Los Famosos
La confirmación de Flor Vigna como nueva participante de La Casa de los Famosos México generó una gran repercusión entre los seguidores del espectáculo argentino y mexicano. La artista, que cuenta con más de 5,5 millones de seguidores en las redes sociales, competirá por un premio de cuatro millones de pesos mexicanos.
El incidente no empañó su bienvenida. Por el contrario, permitió mostrar el carácter espontáneo y relajado de la nueva habitante. La escena pudo verse a través del canal oficial de YouTube del reality, donde los espectadores reaccionaron rápidamente con mensajes de apoyo y comentarios humorísticos.
Antes de su presentación oficial, la artista había compartido con sus seguidores la emoción y los nervios que sentía ante este nuevo desafío.
“Ya estoy en México, en mi camerino. Estoy como con un miedo lindo porque quedé seleccionada para un proyecto muy importante y va a ser muy masivo”, expresó en una historia publicada en Instagram.
Después de ser anunciada como concursante, Vigna también habló sobre sus expectativas y reconoció que la convivencia podría representar un importante desafío personal.
“Sé que es un juego y que no debo tomarme las cosas como algo personal, pero sí me las tomo personalmente. Sé que me voy a equivocar un montón, pero la vida se trata de eso, aunque sin estrés”, explicó.
Su experiencia en realities
Flor Vigna comenzó su carrera televisiva en el reality Combate, aunque alcanzó una mayor popularidad después de ganar en dos ocasiones Showmatch: Bailando por un sueño. Sus participaciones en 2016 y 2017 la consolidaron como una de las figuras emergentes del entretenimiento argentino.
Con el paso de los años, desarrolló diferentes facetas profesionales como bailarina, actriz, cantante e influencer.
Su presencia en México tampoco es nueva. Durante este año participó en el espectáculo de boxeo Supernova, donde se enfrentó a la influencer Alana Flores y consiguió una victoria que aumentó su popularidad entre el público mexicano.
Ese triunfo le permitió ampliar su presencia en los medios y en las redes sociales latinoamericanas durante las semanas anteriores a su incorporación al reality.
La expectativa en torno a su participación continúa creciendo. Parte del público y de la prensa especializada considera que Flor Vigna podría convertirse en una de las grandes protagonistas de la temporada.
El formato, basado en la convivencia, la estrategia y la exposición mediática, pondrá a prueba tanto su experiencia previa en realities como su capacidad para adaptarse al entorno mexicano.
La nueva edición del programa de Televisa comenzará el 26 de julio y contará con celebridades como Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera.
Las galas principales estarán conducidas por Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, por su parte, estarán al frente de las pregalas y posgalas.