Murió Frank Beard, el baterista de larga trayectoria de la legendaria banda de rock ZZ Top.
El rock, de luto: murió Frank Beard, el legendario baterista de ZZ Top
El icónico percusionista falleció en su hogar en Texas. Su estilo único marcó a la banda durante más de cinco décadas.
Según el médico forense del condado de Fort Bend, Frank falleció el 17 de agosto en su rancho de Texas, Estados Unidos, rodeado de su familia, tras una estancia en cuidados paliativos. La causa de su muerte aún no se ha revelado.
Comunicado de Billy Gibbons sobre la pérdida
Billy F. Gibbons, fundador de ZZ Top, emitió un comunicado tras su fallecimiento en el que decía: «Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más innovadores por naturaleza y a un gran y auténtico hijo de Texas.
Su característico ritmo fue clave para que ZZ Top se mantuviera en la cima. La banda, de la que formó parte durante seis décadas, seguirá adelante como él hubiera deseado».
La salud de Frank obligó a ZZ Top a cancelar su concierto del 5 de agosto en el Hollywood Bowl.
Tras el fallecimiento de Frank, ZZ Top cancela su concierto de esta noche en Salt Lake City y el de mañana en Colorado Springs... pero retomarán la gira este fin de semana con dos fechas en Austin City Limits, en uno de los locales favoritos de Frank.
En aquel momento, el líder de la banda, Billy Gibbons, declaró que el grupo se enfrentaba a "obstáculos insuperables" y pidió a los fans que tuvieran paciencia durante la interrupción.
Ausencia de Frank en presentaciones recientes
Frank también había estado ausente de las presentaciones recientes de la banda, siendo reemplazado por el baterista Michael Monahan. ZZ Top se presentó sin Frank en Saratoga, California, pocos días antes de que TMZ se enterara de su muerte.
Frank se unió a ZZ Top en 1969 y pasó más de cinco décadas siendo el pilar del grupo junto a Gibbons y el fallecido bajista Dusty Hill.
Participó en los 15 álbumes de estudio de la banda y contribuyó a la creación de algunos de sus mayores éxitos, como "La Grange", "Tush", "Gimme All Your Lovin'", "Sharp Dressed Man" y "Legs".
ZZ Top ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004. La formación clásica del grupo se mantuvo intacta hasta la muerte de Dusty en 2021.