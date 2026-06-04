Un momento de altísima tensión se vivió al aire en la televisión cuando el actor Mariano Martínez se cruzó de manera directa y sin filtros con el periodista de espectáculos Rodrigo Lussich. Lo que prometía ser una nota de rutina se transformó rápidamente en un duro pase de facturas que dejó atónitos a los presentes.
Fuerte cruce al aire: Mariano Martínez explotó contra Rodrigo Lussich
El actor interrumpió una entrevista televisiva para enfrentar directamente al periodista de espectáculos. "¿Quién te creés que sos?, ¿a quién le ganaste?", le espetó visiblemente molesto por comentarios previos sobre su carrera.
El conflicto escaló de inmediato cuando Martínez, visiblemente molesto por opiniones y comentarios que el conductor había realizado previamente sobre su carrera y su vida laboral, decidió frenarlo en seco.
"¿Descubriste la pólvora?"
Sin dar vueltas, el galán de telenovelas encaró al periodista con términos muy duros: "¿Quién te creés que sos? ¿Qué te pasa? ¿A quién le ganaste? ¿Descubriste la pólvora?", lanzó un Martínez implacable, exponiendo un malestar que evidentemente venía acumulando desde hacía tiempo.
El conductor, tomado por sorpresa ante la vehemencia del reclamo en pleno vivo, intentó ensayar una respuesta para calmar las aguas, pero el actor se mantuvo firme en su postura, cuestionando los criterios con los que se opina sobre el trabajo de los artistas en los programas de espectáculos.
El cruce generó inmediata repercusión en las redes sociales, dividiendo aguas entre quienes defendieron la reacción genuina del actor al ponerle un límite a las críticas y aquellos que consideraron excesiva su respuesta hacia el periodista.