Tensión en la TV

Fuerte cruce al aire: Mariano Martínez explotó contra Rodrigo Lussich

El actor interrumpió una entrevista televisiva para enfrentar directamente al periodista de espectáculos. "¿Quién te creés que sos?, ¿a quién le ganaste?", le espetó visiblemente molesto por comentarios previos sobre su carrera.