Pareja confirmada

Mariano Martínez blanqueó su romance: quién es la joven cordobesa que lo acompaña en esta nueva etapa

Tras meses de rumores que nacieron en las sierras de Villa Carlos Paz, el actor eligió el estreno de su nueva obra en la Calle Corrientes para presentar formalmente a Melina, la mujer que conquistó su corazón. Caminatas de la mano, sonrisas ante los flashes y la integración total a su familia marcaron el ritmo de una velada de confirmación absoluta.