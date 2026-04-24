La noche del miércoles 22 de abril no fue una más para Mariano Martínez. Mientras las luces del Paseo La Plaza se encendían para el estreno de la comedia "Ni media palabra", el actor —que comparte cartel con Nicolás Cabré y el Bicho Gómez— decidió que era el momento de dejar de esconderse.
Mariano Martínez blanqueó su romance: quién es la joven cordobesa que lo acompaña en esta nueva etapa
Tras meses de rumores que nacieron en las sierras de Villa Carlos Paz, el actor eligió el estreno de su nueva obra en la Calle Corrientes para presentar formalmente a Melina, la mujer que conquistó su corazón. Caminatas de la mano, sonrisas ante los flashes y la integración total a su familia marcaron el ritmo de una velada de confirmación absoluta.
Llegó al complejo teatral de la mano de Melina, una joven oriunda de la ciudad de Córdoba a quien conoció durante la última temporada de verano. La pareja se mostró relajada y natural frente a los fotógrafos, confirmando un secreto a voces que venía gestándose desde febrero en el entorno de la capital cordobesa y los boliches serranos.
Integración familiar: el visto bueno del clan Martínez
Lo que más llamó la atención de los presentes no fue solo el vínculo romántico, sino la solidez de la relación a nivel familiar. Mariano no solo estuvo acompañado por su novia, sino también por sus tres hijos: Olivia, Milo y Alma.
Testigos oculares destacaron la cercanía de Melina con la hija menor del actor, Alma, con quien se la vio caminar afectuosamente durante la velada. Además, los padres y hermanos del actor también formaron parte de la comitiva, lo que indica que la cordobesa ya ha sido plenamente integrada al círculo íntimo del artista.
De las sierras a la gran ciudad
El romance se gestó bajo el sol de las sierras, cuando Martínez se encontraba haciendo temporada teatral. Lo que comenzó como salidas nocturnas con perfil bajo —donde el actor intentaba pasar desapercibido usando capuchas en restaurantes de Córdoba— decantó en una relación formal.
Tras el incremento de la exposición mediática en las últimas horas, la joven ha optado por mantener la cautela, poniendo sus redes sociales en modo privado para resguardar su intimidad ante el asedio de la prensa de espectáculos. Martínez, por su parte, atraviesa un presente luminoso tras su separación de Camila Cavallo en 2020; el mediático pero intenso romance cuando trabajaban juntos en Esperanza Mía con Lali Espósito, allá por el año 2015 y un breve vínculo previo con otra cordobesa, Triana Ybañez, que finalizó a principios del año pasado.
Con este gesto público, Mariano Martínez cierra una etapa de misterio y apuesta nuevamente al amor estable. La naturalidad con la que se mostraron en la noche porteña sugiere que la relación, nacida en el corazón del país, ha encontrado su equilibrio en el ritmo vertiginoso de Buenos Aires.