"Yo ya gané"

Sofía Martínez encaró a un hincha de Belgrano, le dio su teléfono y su respuesta la sorprendió

La periodista deportiva protagonizó un inesperado intercambio con un joven cordobés en las inmediaciones del club mientras realizaba la cobertura del partido. El momento de complicidad, que llamó la atención de todos, quedó registrado y se hizo viral en redes sociales,