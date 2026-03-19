Sofía Martínez encaró a un hincha de Belgrano, le dio su teléfono y su respuesta la sorprendió
La periodista deportiva protagonizó un inesperado intercambio con un joven cordobés en las inmediaciones del club mientras realizaba la cobertura del partido. El momento de complicidad, que llamó la atención de todos, quedó registrado y se hizo viral en redes sociales,
El paso de Sofía Martínez por Córdoba no solo dejó cobertura futbolera: también generó uno de los momentos más comentados en redes sociales. Entre sonrisas, guiños y una complicidad que llamó la atención de todos, la periodista protagonizó un intercambio inesperado con un hincha de Belgrano.
Un video de la Sofia se volvió viral en las últimas horas, mostrando un intercambio cargado de complicidad con Fede, un hincha de Belgrano que terminó siendo protagonista de una escena digna de una película romántica.
Sofía Martínez encaró a un hincha de Belgrano
¿Qué pasó?
Todo ocurrió en las inmediaciones de la cancha, cuando la cronista decidió encarar al joven sin demasiadas vueltas. "Me encantaría ir a la popular, pero ¿vos me invitas a la popular?", le dijo Martínez con una sonrisa, sorprendiendo al hincha. La reacción de Fede no tardó en llegar, aunque con cierta cautela: "Vamos, pero no creo que nos volvamos a cruzar otra vez porque vos sos de Capital", respondió, dejando entrever que intuía algo más que una simple charla casual.
Lejos de quedarse ahí, la periodista redobló la apuesta y fue por más. "¿Y no vas para Buenos Aires?", retrucó, marcando claramente su interés en continuar el vínculo más allá del estadio. El joven, ya más distendido, respondió: "Sí, suelo ir para Buenos Aires", lo que terminó de abrir la puerta a un desenlace inesperado.
El momento en que Sofía le pasa el número de teléfono a Fede, hincha de Belgrano
El momento más llamativo llegó cuando la ex participante de MasterChef Celebrity tomó una decisión definitiva y le pasó su teléfono al joven para que agendara su número: "Bueno, este es mi teléfono", le dice.
"No sé cómo saldrá el partido hoy, pero yo ya gané", comentó entre risas la periodista, dejando en claro que el resultado deportivo había pasado a un segundo plano.
Broche de oro
Al final la grabación, la periodista muestra que Fede no dudó y le escribió un mensaje. Ella comenzó diciendo "me llegó un mensaje, dice, hola Sofi, soy Fede..." y dio inicio a un ida y vuelta que ya tiene a todos hablando en redes.