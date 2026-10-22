La exitosa comedia musical Glee, que combinó canciones, drama adolescente y humor negro, prepara su regreso a la pantalla con una nueva versión que podría contar con la participación de al menos 10 integrantes de su reparto original.
Glee vuelve con un reboot y busca reunir a 10 actores de su elenco original
La ficción musical tendrá una nueva temporada bajo la producción de Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan. Lea Michele, Heather Morris y Chord Overstreet están entre los intérpretes vinculados al proyecto.
Según trascendió en las últimas horas, la nueva temporada estará a cargo de 20th Television y contará con la participación de Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, los creadores que estuvieron detrás de la serie original, emitida entre 2009 y 2015.
La noticia también fue confirmada a través de la cuenta oficial de Glee en X, donde se publicó una placa con el mensaje: “Es oficial. Glee vuelve”, lo que despertó expectativas entre los seguidores de la ficción.
La posibilidad de un regreso
Los rumores sobre una nueva etapa de Glee circulaban desde hacía meses. Sin embargo, las expectativas crecieron luego de que Ryan Murphy revelara que ya tenía un guion escrito para retomar la historia.
En julio, el productor explicó que el renovado interés del público por la serie lo había llevado a considerar la posibilidad de continuar el proyecto. “Esa serie es interesante porque ha vuelto a emitirse. Muchos jóvenes la ven ahora. Y yo pienso: ‘Quizás deberíamos retomarla’”, expresó.
Murphy también contó que mantenía conversaciones con alrededor de 10 integrantes del reparto original. De todos modos, hasta el momento no se difundió un anuncio oficial con la lista completa de actores que formarán parte de esta nueva producción.
La vuelta de la ficción se apoyaría así en el vínculo con sus intérpretes originales, aunque todavía no se conocen detalles sobre la trama ni sobre cómo se conectará la nueva temporada con la historia que terminó en 2015.
Qué actores podrían volver
Entre los nombres vinculados al proyecto aparece Lea Michele, quien interpretó a Rachel Berry, uno de los personajes centrales de la serie. Su regreso figura entre los anunciados para esta nueva etapa.
También manifestó su entusiasmo Heather Morris, recordada por interpretar a Brittany S. Pierce. La actriz y bailarina compartió una publicación en la que aparece con el uniforme de su personaje, un gesto que alimentó las expectativas de los fanáticos.
Otro de los intérpretes mencionados es Chord Overstreet, quien volvería a ponerse en la piel de Sam Evans. Sin embargo, todavía no se difundieron detalles sobre la participación de los demás integrantes del reparto ni sobre la conformación definitiva del elenco.
La posibilidad de reunir nuevamente a parte de los protagonistas originales es uno de los aspectos que genera mayor expectativa alrededor del proyecto, especialmente entre quienes siguieron la historia durante sus seis temporadas.
El legado de la serie
Estrenada en 2009, Glee seguía las experiencias de un grupo de estudiantes de McKinley High School que formaban parte del coro escolar. A través de sus interpretaciones musicales, la ficción abordó las relaciones personales, los conflictos adolescentes y la búsqueda de aceptación, combinando comedia, drama y sátira.
Además de Lea Michele, Heather Morris y Chord Overstreet, el elenco original incluyó a Chris Colfer, Jane Lynch, Kevin McHale, Matthew Morrison, Dianna Agron, Cory Monteith, Amber Riley, Mark Salling, Naya Rivera y Darren Criss, entre otros.
La serie se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a sus versiones musicales y a sus personajes, que lograron construir una comunidad de seguidores en distintos países.
Con el anuncio del reboot, la producción abre la posibilidad de recuperar parte de ese universo para una nueva audiencia. Por ahora, quedan pendientes detalles fundamentales, como la fecha de estreno, la historia que desarrollará la nueva temporada y los nombres que finalmente se sumarán al proyecto.