La investigación policial por la muerte de Hayden Panettiere, la actriz que alcanzó la fama internacional con las series Héroes y Nashville, fue cerrada oficialmente dos meses después de su fallecimiento. Las autoridades determinaron que la sobredosis que causó su muerte fue accidental.
Muerte de Hayden Panettiere: cerraron la investigación y confirmaron que fue accidental
El informe forense atribuyó el fallecimiento a la combinación de varios medicamentos, mientras que las autoridades de Greenville dieron por concluidas las averiguaciones dos meses después del hecho.
Según informó el medio estadounidense Page Six, un vocero del Departamento de Policía de Greenville confirmó que ya no continuarán las averiguaciones sobre el caso. La actriz tenía 36 años y murió el 16 de agosto en un departamento que había alquilado en Greenville, Carolina del Sur, junto a su pareja, Brian Hickerson.
Qué reveló la autopsia
En septiembre, la oficina forense del condado de Greenville había concluido que Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de medicamentos: fentanilo, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.
El examen forense no encontró signos de traumatismo. De acuerdo con esa evaluación, la muerte fue accidental y estuvo relacionada con la interacción de esas sustancias.
Pese a la conclusión del forense, la investigación policial siguió abierta durante un tiempo. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también participó en una etapa inicial de las averiguaciones.
El operativo de emergencia
Según la información publicada por Page Six, Zach Hickerson, hermano de la pareja de la actriz, fue quien la encontró en el departamento de Greenville. Brian Hickerson se encontraba dormido en una de las habitaciones.
El reporte policial indicó que Panettiere estaba sentada en una silla de la sala de estar y no respondía. Ante esa situación, Zach llamó al servicio de emergencias 911.
Cuando los equipos de asistencia llegaron al complejo residencial Judson Mill Lofts, intentaron reanimarla durante algo más de 30 minutos. Sin embargo, no lograron salvarla y la muerte fue declarada a las 14.32.
De la televisión infantil a Héroes y Nashville
Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York. Comenzó su carrera artística a los cinco años, cuando en 1994 fue seleccionada para participar en la telenovela One Life to Live, de la cadena ABC.
Más tarde se incorporó a Guiding Light, producción de CBS, y en 1997 regresó a la ficción en la que había debutado. Permaneció en ese ciclo hasta el año 2000.
Durante sus primeros años en la industria también incursionó en el cine y prestó su voz para uno de los personajes de Bichos: una aventura en miniatura. Con el tiempo, participó en distintas producciones televisivas y cinematográficas, entre ellas Ally McBeal, Malcolm in the Middle, Tiger Cruise e Ice Princess.
Su gran salto a la fama llegó con Héroes, donde interpretó a una porrista con poderes especiales. Más adelante formó parte de Scream 4 y protagonizó la serie Nashville. También volvió a la franquicia de terror en Scream 6.
Una vida personal marcada por situaciones difíciles
La vida privada de Panettiere estuvo atravesada por episodios complejos que también tuvieron impacto en su trayectoria profesional. En su autobiografía, la actriz abordó distintas experiencias personales, entre ellas situaciones de violencia de género y problemas vinculados con el consumo de drogas.
En diferentes momentos, recurrió a clínicas especializadas para recibir tratamiento por sus problemas de consumo. Su historia personal quedó así ligada a una carrera que comenzó durante su infancia y la convirtió en una figura reconocida de la televisión y el cine estadounidense.