Al cuidado de una empleada

Aseguran que La China Suárez dejó a sus hijos solos en Turquía para irse de viaje con Mauro Icardi

A pesar de que Benjamín Vicuña intenta mantener en reserva los detalles del conflicto, la presencia de la China Suárez en España junto a Mauro Icardi sigue generando polémica y reaviva el debate sobre la custodia y el cuidado de sus hijos.