Aseguran que La China Suárez dejó a sus hijos solos en Turquía para irse de viaje con Mauro Icardi

En los últimos días, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática por el revuelo que causó su viaje a España junto a su pareja, Eugenia “La China” Suárez, entre los hinchas del Galatasaray.
A pesar de que Benjamín Vicuña intenta mantener en reserva los detalles del conflicto, la presencia de la China Suárez en España junto a Mauro Icardi sigue generando polémica y reaviva el debate sobre la custodia y el cuidado de sus hijos.
Sin embargo, la polémica se profundizó al trascender que la actriz dejó a sus hijos bajo cuidado de una empleada, un gesto que podría despertar el malestar con Benjamín Vicuña ante la batalla legal que enfrentan.
Días atrás los artistas vivieron un tenso momento cuando el abogado del chileno aseguró públicamente que su defendido desconocía que Magnolia y Amancio Vicuña hayan sido inscriptos en un colegio de Turquía, donde residen en estos momentos con su mamá y el futbolista.
Aunque la ex “Casi Ángeles” salió a desmentirlo y aseguró que los pequeños le contaban a su padre por videollamada las novedades, los conflictos entre los adultos parecen estar muy lejos de cesar.
Según reveló Paula Varela en “Intrusos” (América TV) , los niños permanecen en Turquía desde el viernes pasado. “Estuvieron unos días con el papá y después viajaron a ver a Eugenia”, explicó la panelista.
Y sumó: “Lo que me dicen es que, si ella está en Madrid con su novio, Mauro Icardi, los chicos habrían quedado al cuidado de la empleada porque me aseguran que, en este caso, la mamá de la China no viajó”.
Las declaraciones de la comunicadora encendió la polémica en el piso del programa. “Qué difícil todo esto, ¿no? Después queremos que traten de llevarse bien, pero cada uno hace lo que puede”, reflexionaron los panelistas en vivo, señalando la complejidad de la dinámica familiar.
Sin embargo, por el momento, no hay confirmación oficial sobre lo sucedido con los menores.
