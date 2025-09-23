El malestar de Benjamín Vicuña por la escolarización de sus hijos en Turquía

Benjamín Vicuña se refirió públicamente a la situación que atraviesan sus hijos, Amancio y Magnolia, en Turquía, donde acompañan a su madre, Eugenia “La China” Suárez, junto a su nueva pareja, Mauro Icardi. El actor expresó su malestar por no haber sido informado debidamente sobre el cambio en la rutina escolar de los menores y calificó la situación como “injusta”.
Falta de comunicación
En diálogo con LAM, Vicuña aseguró que no fue notificado sobre la escolarización y que, al percibir cambios en la rutina de los niños, intentó comunicarse a través de sus abogados sin obtener respuesta. “Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación"
El actor chileno mostró su incomodidad ante el cambio de rutina de sus hijos menores.
"Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo”, reconoció el actor.
Vicuña explicó que, para no generar estrés en los menores, pidió a los abogados que resolvieran el conflicto de manera adulta, pero que no recibió contestación durante más de una semana. “Ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable”, agregó.
Incertidumbre
El intérprete también aclaró que, pese a la información compartida por Suárez a través de abogados, él desconocía detalles esenciales sobre la escolarización: “Yo, por supuesto, me di cuenta hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si es un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo, nada”.
La China compartió fotos sobre la escolarización de sus hijos en Turquía.
El representante legal de Vicuña, Máximo Petrachi, confirmó que la decisión sobre la escolarización debía tomarse de manera conjunta, tal como se estipula en el convenio de parentalidad: “Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y, tal como fue acordado contractualmente, que se decida en conjunto”.
Acuerdos legales
Tras la publicación de una foto en Instagram de Suárez mostrando a los niños con uniforme escolar en Estambul, se informó que Amancio y Magnolia llegarían esta noche a Buenos Aires para reunirse con su padre. Los abogados de ambas partes mantuvieron reuniones con el fin de coordinar los tiempos compartidos y acordar el cuidado de los menores durante sus estancias en Argentina y Turquía.
Según trascendió, los niños asistirán a clases durante los 20 días que permanezcan en Buenos Aires y luego regresarán a Turquía, respetando los acuerdos establecidos por los progenitores. El periodista Guido Zaffora señaló que la publicación de la imagen generó enojo en Vicuña, resaltando la importancia de la comunicación entre ambos padres para garantizar el bienestar de los menores.
La situación pone en evidencia la complejidad de la crianza compartida en contextos internacionales, y subraya la necesidad de coordinación entre los progenitores para asegurar que los derechos de los hijos se respeten y se mantenga su estabilidad emocional.
