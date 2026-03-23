La impactante foto de 17 millones de euros de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La pareja conformada por el astro luso Cristiano Ronaldo y la modelo de origen argentino Georgina Rodríguez volvió a sacudir las redes sociales. Lo que comenzó como una captura de su intimidad diaria en Madrid se convirtió rápidamente en un fenómeno viral tras revelarse la cifra astronómica que suma cada elemento presente en la imagen: unos impactantes 17 millones de euros.
Mientras "El Bicho" se recupera de una lesión muscular y busca tranquilidad tras su reciente salida de Arabia Saudita, su estilo de vida sigue marcando el pulso de la atención internacional.
Ambos lucieron modelos de la prestigiosa firma Patek Philippe —específicamente el 5719/10G y el 7118/1450R—. El valor conjunto de estas piezas de precisión supera los 980.000 euros, consolidando una imagen donde cada detalle destila exclusividad.
Un garaje y una muñeca de colección
El elemento central que eleva la cotización de la fotografía es el vehículo que sirve de escenario. Se trata del Bugatti Centodieci, una de las joyas más exclusivas de la industria automotriz, valuada en aproximadamente 11,5 millones de euros. De este modelo solo existen diez unidades en todo el mundo, y Cristiano es uno de los afortunados propietarios.
Pero el lujo no se detiene en el motor. La lupa de los expertos en alta relojería se posó sobre las muñecas de la pareja. Ambos lucieron modelos de la prestigiosa firma Patek Philippe —específicamente el 5719/10G y el 7118/1450R—. El valor conjunto de estas piezas de precisión supera los 980.000 euros, consolidando una imagen donde cada detalle destila exclusividad.
Otro de los grandes protagonistas de la captura es el impresionante anillo de compromiso que luce Georgina Rodríguez. La pieza, entregada por el futbolista a mediados de 2025, es un diamante de talla oval que ha sido tasado por especialistas en cifras que oscilan entre los 5 y 6 millones de euros.
Esta joya no solo representa un símbolo de su consolidada relación de casi una década, sino que se posiciona como una de las piezas de joyería personal más costosas del ámbito de las celebridades, superando récords de otros compromisos históricos en el mundo del espectáculo y el deporte.
El excéntrico anillo de compromiso que el futbolista le entregó a Georgina.
Entre la recuperación y el refugio en Madrid
La difusión de esta imagen llega en un momento bisagra para la carrera del futbolista. Tras sufrir una lesión en el isquiotibial que lo marginó de la última convocatoria con su selección rumbo al Mundial 2026, Ronaldo decidió trasladarse a Madrid.
A este cuadro clínico se le sumó un factor de seguridad: la reciente escalada de tensión en Medio Oriente y ataques cercanos a su residencia en Riad aceleraron el regreso de la familia a España. En este contexto, la foto de los "17 millones" funciona también como un mensaje de calma y ostentación de poder frente a las adversidades deportivas y geopolíticas que atraviesa el capitán luso en el tramo final de su carrera.
La exposición constante de la pareja no es solo una cuestión de ego, sino una estrategia de marca personal que factura millones. En un mundo donde la imagen lo es todo, Cristiano y Georgina han demostrado una vez más que su realidad cotidiana está a una distancia sideral del ciudadano común, convirtiendo una cena o un paseo en una exhibición de patrimonio que pocos en la historia del deporte han logrado igualar.