Navidad de lujo: Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se regalan dos villas en una isla privada
La pareja sorprendió en estas fiestas con la compra de dos exclusivas propiedades; un enclave de ultra lujo accesible solo por barco o hidroavión. Conocé dónde están, cómo son y qué significado tiene esta inversión para la pareja.
Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, sorprendieron al mundo estas fiestas con una inversión inmobiliaria de alto impacto: adquirieron dos villas de ultra lujo en un enclave privado del Mar Rojo, consolidando su estilo de vida familiar y reforzando su vínculo con Arabia Saudita.
En pleno cierre del año 2025, el astro del fútbol mundial Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez ampliaron su portafolio de bienes con la compra de dos villas exclusivas en el archipiélago de Nujuma, un desarrollo residencial dentro de The Red Sea Residences en Arabia Saudita.
Estas propiedades, situadas a unos 26 kilómetros del continente, forman parte de un complejo diseñado para ofrecer máxima privacidad, lujo y contacto con la naturaleza, accesible únicamente por barco privado o hidroavión.
Detalles de las viviendas adquiridas
Las residencias, integradas en el proyecto Nujuma – A Ritz-Carlton Reserve, cuentan con atributos diseñados para el confort y la exclusividad:
Una villa de tres dormitorios, ideal para uso familiar.
Una villa de dos dormitorios, perfecta para estancias más privadas o de descanso.
Ambas cuentan con piscinas privadas, acceso directo al mar y vistas panorámicas que resaltan la belleza del entorno.
Este enclave —que hoy solo alberga un puñado de propietarios— está rodeado de agua cristalina, arenas blancas y arrecifes naturales, consolidándose como un refugio exclusivo para quienes buscan privacidad y serenidad.
Un enclave pensado para la familia y la tranquilidad
Ronaldo destacó que la elección de este destino no fue casualidad: “El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario”, expresó, y añadió que él y Georgina sintieron una conexión especial con la isla y su entorno natural, lo que les permite disfrutar de “tiempo de calidad en familia con total privacidad y tranquilidad”.
La pareja, que tiene cinco hijos en común y planea casarse en 2026, ha reforzado así su presencia en Arabia Saudita, donde residen desde hace varios años y donde Ronaldo juega para el club Al-Nassr.
Según portales internacionales, el valor total de esta adquisición se estima en varios millones de euros, cifra que se alinea con el perfil de inversiones de lujo del futbolista portugués, reconocido por su amplia cartera de bienes raíces alrededor del mundo.
Con esta compra, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no solo refuerzan su estilo de vida exclusivo, sino que también consolidan un espacio propio de descanso y privacidad en uno de los destinos más lujosos y remotos del planeta. De este modo, culminan un 2025 de grandes momentos personales y profesionales, y se preparan para un 2026 cargado de expectativas, tanto familiares como mediáticas.