El actor y músico Jared Leto fue señalado por cuatro mujeres que aseguran haber sufrido agresiones sexuales en distintos momentos cuando eran adolescentes. Las denuncias surgieron a partir de los testimonios incluidos en el documental “Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood”, una producción de la BBC que reúne relatos sobre presuntos episodios ocurridos durante varios años.
Jared Leto fue acusado por cuatro mujeres de abuso sexual cuando eran menores
El actor y músico fue señalado por varias mujeres que relataron presuntos episodios de conducta sexual inapropiada ocurridos en distintos momentos durante su carrera artística.
Las acusaciones se suman a otros señalamientos públicos que el artista, ganador de un Premio Oscar e integrante de la banda 30 Seconds to Mars, ya había enfrentado en el pasado. Leto negó anteriormente las denuncias en su contra.
Los testimonios
Según la investigación difundida por el medio británico, los hechos denunciados por las cuatro mujeres habrían ocurrido entre 2002 y 2016. En sus relatos, describieron diferentes situaciones que, según afirmaron, vivieron cuando eran menores de edad.
Una de las denunciantes aseguró que fue agredida en el baño de un hotel cuando tenía 17 años. Otra afirmó haber recibido amenazas de carácter sexual por parte del actor en un hotel. Una tercera mujer relató un encuentro con Leto cuando también tenía 17 años en California, donde la edad de consentimiento es de 18 años. La cuarta denunciante sostuvo que fue manipulada mediante llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando tenía 16 años.
Además, dentro de la investigación de la BBC, otras mujeres mencionaron haber recibido llamadas que calificaron como extrañas por parte del artista cuando eran jóvenes.
La investigación
La BBC indicó que fueron diez las mujeres que compartieron experiencias relacionadas con Leto. Según el medio, varios de los relatos fueron contrastados con personas cercanas a las denunciantes, como familiares y amigos que conocían los encuentros en ese momento.
La investigación también señaló que en algunos casos se revisaron fotografías y mensajes intercambiados durante los episodios relatados.
“Esto ocurrió hace 25 años y siempre se salió con la suya”, afirmó una de las mujeres entrevistadas, según publicó la BBC.
Antecedentes y nuevas acusaciones
Los señalamientos contra Jared Leto no son recientes. La investigación periodística recordó que a lo largo de los años se difundieron numerosas denuncias en internet vinculadas a supuestos comportamientos inapropiados del actor hacia mujeres.
En 2025, nueve mujeres también lo acusaron de conducta sexual inapropiada en un artículo publicado por el medio estadounidense Air Mail. En esa oportunidad, Leto negó las acusaciones.
Las nuevas declaraciones aparecen mientras el músico se prepara para una nueva etapa de actividad con su banda 30 Seconds to Mars, que tiene prevista una gira por Europa en los próximos meses.
Hasta el momento, Jared Leto ha rechazado las acusaciones realizadas en su contra.