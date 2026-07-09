#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Hollywood

Justin Baldoni rompió el silencio tras el acuerdo legal con Blake Lively

Dos años después del rodaje de "Romper el círculo", el actor y director habló de los momentos traumáticos que vivió su familia por la demanda de acoso que la justicia terminó desestimando. "Hubo mucha injusticia y dolor", aseguró.

Justin Baldoni rompió el silencio tras el acuerdo legal con Blake Lively. Foto: Reuters.Justin Baldoni rompió el silencio tras el acuerdo legal con Blake Lively. Foto: Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

A dos años del escándalo detrás de las grabaciones de "Romper el círculo", el actor Justin Baldoni habló por primera vez sobre su batalla legal con la actriz Blake Lively tras el acuerdo establecido por ambas partes y el impacto que la disputa tuvo en su vida.

Mirá tambiénSorpresivo acuerdo puso fin a la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

El apoyo de su círculo íntimo

A través de una publicación realizada en conjunto con su esposa Emily Baldoni, la pareja describió la situación como un momento marcado por "la injusticia" y el dolor, aunque destacaron el apoyo recibido por su círculo íntimo.

"Hemos tenido que lidiar con tantas cosas y tratar de comprender cómo pudo ocurrir algo así, y más aún bajo la apariencia de una lucha por las mujeres", declaró la pareja del actor.

"Esa gratitud tampoco anula la injusticia y el dolor que hemos sentido durante los últimos años. Hemos tenido que lidiar con muchas cosas e intentar comprender muchas otras, como por ejemplo, ¿cómo pudo suceder algo así?", cuestionó.

Actor Justin Baldoni reacts as his wife Emily Baldoni speaks in a video statement regarding his legal battle with actor Blake Lively, in an unknown location, in this screengrab obtained from a video released July 8, 2026. Justin Baldoni via Instagram/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY MANDATORY CREDIT NO RESALES. NO ARCHIVESJustin Baldoni y su mujer Emily hablaron por primera vez sobre las denuncias. Foto: Reuters.

"La verdad es que ha habido momentos muy traumáticos para nosotros como familia y por eso es tan difícil hablar", señaló en el clip donde se evitó nombrar a Blake Lively.

Por su parte, Baldoni explicó que decidió llamarse al silencio durante el proceso legal para no seguir alimentando el debate que se había generado en redes sociales: "Había muchas cosas que queríamos decir, pero sentimos que era más importante dejar que el proceso siguiera su curso", afirmó.

En la misma línea, dijo tener "mucho que compartir" sobre lo sucedido, pero que aún no es el tiempo correcto para hablar: "Todavía hay muchas cosas que contar, pero ahora nuestra prioridad es sanar", concluyó.

FILE PHOTO: Blake Lively arrives for the Saturday Night Live 50: The Anniversary Special at 30 Rockefeller Plaza in New York City, U.S., February 16, 2025. REUTERS/Caitlin Ochs/File PhotoEvitaron nombrar a Blake Lively en la publicación. Foto: Reuters.

Resolución del caso legal

La denuncia original fue de Lively contra el director de la película, Justin Baldoni, a quien acusó de acoso sexual en el set de grabación. Además, alegó que cuando presentó quejas al respecto, fue víctima de una campaña de odio digital liderada por él y sus publicistas.

A dos semanas de que el caso llegara a juicio federal, los actores resolvieron sus diferencias legales, luego de que el juez Lewis Liman desestimara 10 de las 13 demandas de Lively contra Baldoni; entre ellas, las de acusaciones de acoso sexual, difamación y conspiración

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro