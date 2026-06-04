Violencia de género

“El miedo se transforma en valor y fuerza”: la fuerte reflexión de Rocío Igarzabal tras revelar el abuso que sufrió en su infancia

Luego de haber hecho público su doloroso testimonio en el marco del 3J, la actriz y cantante agradeció la masiva ola de contención que recibió. Destacó el valor colectivo de romper el silencio y llamó a mantener el foco en las víctimas que ya no están.