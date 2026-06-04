Un día después de conmover al país al revelar a través de sus redes sociales que fue víctima de abuso sexual infantil a los 5 años, la actriz y cantante Rocío Igarzabal volvió a expresarse públicamente. Con un profundo mensaje de agradecimiento difundido este jueves en su cuenta de Instagram, la exintegrante de Casi Ángeles valoró la inmensa red de apoyo que se generó a su alrededor y visibilizó la enorme cantidad de relatos similares que recibió de otras mujeres.
“El miedo se transforma en valor y fuerza”: la fuerte reflexión de Rocío Igarzabal tras revelar el abuso que sufrió en su infancia
Luego de haber hecho público su doloroso testimonio en el marco del 3J, la actriz y cantante agradeció la masiva ola de contención que recibió. Destacó el valor colectivo de romper el silencio y llamó a mantener el foco en las víctimas que ya no están.
El testimonio de la intérprete, quien actualmente se encuentra de gira con la obra teatral El divorcio, se conoció en consonancia con la multitudinaria marcha por el Ni Una Menos (3J) frente al Congreso de la Nación. Su decisión de romper el silencio tras décadas de dolor generó una inmediata sensibilidad social en un contexto fuertemente marcado por los recientes femicidios de Agostina Vega en Córdoba y Dulce Candia en Misiones.
La fuerza del relato colectivo
“Gracias por todos sus mensajes. El miedo se transforma en valor, en fuerza. Cuántas mujeres me están escribiendo con situaciones similares a la mía. Es muy fuerte leer los relatos”, manifestó la actriz en su comunicado de este jueves, evidenciando el impacto que provocó abrir su corazón.
A pesar de la repercusión individual de su caso, Igarzabal fue tajante al pedir que el debate público no desvíe el eje de la problemática estructural. “No saquemos el foco de lo importante. De las que ya no están y de todo el trabajo que queda por hacer”, enfatizó, antes de cerrar su posteo con una sentida frase de contención mutua: “Nos abrazo”.
Décadas de silencio y un mensaje para su infancia
La revelación inicial de la artista tuvo lugar el miércoles 3 de junio, una fecha emblemática en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Mediante una publicación acompañada por fotografías de su niñez, Rocío detalló que los abusos fueron reiterados y perpetrados por una persona del entorno familiar en quien debían confiar. “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía 'cuidarme'. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”, había compartido.
En sus mensajes, la actriz profundizó además sobre el duro proceso psicológico que debió afrontar debido a las secuelas del trauma. Confesó haber crecido sintiendo una culpa que no le correspondía, lo que derivó en el desarrollo de trastornos alimenticios y en un prolongado silencio motivado por la vergüenza y el miedo.
"Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia", relató. Sin embargo, ponderó el hecho de haber podido pedir ayuda profesional para salir adelante "con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir", contraponiendo su realidad con la de tantas víctimas que vieron truncadas sus vidas.
El grito de Ni Una Menos
Durante la jornada de movilización, la cantante compartió imágenes de la marcha en Plaza del Congreso y replicó el mensaje de una de las pancartas de las manifestantes que resume la crudeza de la problemática: “Lo más roto del abuso es crecer entendiendo el miedo antes que la infancia. Lxs niñxs no se tocan”.
Su descargo finalizó con una dedicatoria cargada de emotividad y lucha colectiva: “Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar. Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas”.