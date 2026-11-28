El periodismo argentino atraviesa una jornada de tristeza tras conocerse la muerte de Javier Lozano, histórico periodista de TN y eltrece. Tenía 66 años y falleció este sábado 28 de noviembre, luego de luchar contra un cáncer de riñón que había deteriorado su salud durante los últimos meses.
Murió Javier Lozano, histórico periodista y cronista de TN y eltrece
Tenía 66 años y llevaba casi cuatro décadas trabajando en Artear. Atravesaba un cáncer de riñón. Fue productor de Telenoche, cronista en la calle y editor de TN.com.ar.
La noticia fue confirmada por sus propios compañeros durante la emisión de TN, donde Paula García y Santiago do Rego lo despidieron con palabras de reconocimiento y emoción.
Lozano tenía una extensa trayectoria en el Grupo Artear, al que había ingresado en junio de 1987. Durante casi 40 años desarrolló distintas tareas periodísticas y se convirtió en una figura conocida dentro de las redacciones y los equipos de cobertura de ambas señales.
Casi cuatro décadas de periodismo en TN y eltrece
Sus primeros pasos en Artear fueron como periodista acreditado en Tribunales. Durante la década del 90 se desempeñó como productor de Telenoche y, posteriormente, consolidó su trabajo como cronista de TN y eltrece.
A lo largo de su carrera cubrió acontecimientos políticos, judiciales y sociales de relevancia nacional. También trabajó como acreditado en la Casa Rosada y en el Congreso de la Nación, desde donde siguió la actividad de distintos gobiernos y las principales discusiones de la política argentina.
Su labor en la calle fue uno de los aspectos más recordados por sus colegas, que destacaron su compromiso con la información y su rigurosidad profesional.
El regreso al periodismo gráfico y un viejo anhelo
En 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, Lozano inició una nueva etapa profesional. Dejó los móviles y se incorporó al equipo digital de TN.com.ar como editor, una función que le permitió volver al periodismo escrito, su otra gran vocación.
Al despedirse de la pantalla, había explicado que se trataba de un objetivo que tenía desde hacía tiempo: "Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico".
Aunque dejaba las coberturas televisivas, había expresado su entusiasmo por el nuevo desafío y por continuar ligado a la actualidad desde otra función.
La despedida de sus compañeros
La noticia de su fallecimiento fue comunicada al aire por los periodistas Paula García y Santiago do Rego, quienes recordaron tanto su recorrido profesional como su calidad humana.
"Una gran persona que está en la casa desde siempre. Aprendimos mucho de él, en la calle, de ese compromiso que tenía para hacer su trabajo y poner todo lo mejor de él", expresó García durante la despedida.
También lo recordó César Rodríguez, quien compartió con Lozano parte de su trayectoria en Telenoche. Destacó la cantidad de coberturas que realizó, su rigurosidad en el manejo de la información y su predisposición para trabajar.
Desde las redes sociales de TN también publicaron un mensaje para despedirlo: "¡Javi, todos nosotros vamos a extrañarte!".
Lapegüe expresó su tristeza por la noticia y recordó el vínculo profesional y humano que los unía. Por su parte, González Prieto también le dedicó unas palabras de reconocimiento, con especial énfasis en su calidad como periodista y compañero.
Las publicaciones reflejaron el impacto que causó su partida entre colegas y compañeros de redacción, que lo recordaron por su compromiso con la profesión y su calidez personal.