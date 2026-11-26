A pesar de llevar aproximadamente un año lejos del ojo público, la mediática modelo Jésica Cirio volvió a ocupar los titulares tras conocerse que tiene un nuevo emprendimiento.
Reapareció Jésica Cirio, con nuevo emprendimiento
Después de un año alejada de los medios, la modelo optó por la importación de ropa deportiva de lujo.
La exconductora optó por cerrar su Instagram personal en junio de este año tras el escándalo por la difusión de videos en los que aparecía con fajos de dólares, lo que generó una fuerte ola de críticas en redes sociales.
Venta digital y marcas exclusivas
De acuerdo con la información difundida por Fernanda Iglesias en Puro Show, la modelo apostó por el comercio exterior y las ventas digitales a través de una cuenta de Instagram sin su nombre. "Jésica decidió importar ropa de marcas de lujo deportiva y las va a vender a través de otra cuenta de Instagram", aseguró.
En ese sentido, Iglesias mencionó que una de las marcas que están en venta será la de las "tres tiras", en colaboración con el diseñador japonés Yohji Yamamoto: "Una variante de lujo que no se vende en Argentina y se llama Y3″.
"Además, hay otro rubro: va a traer cremas coreanas, que ahora son furor en el tema de la cosmética", agregó.
Freno a proyectos anteriores
A pesar de no tener problemas económicos, la polémica en la que Cirio se vio involucrada la llevó a suspender otros negocios: "Ella es ambiciosa, por eso cuando se tuvo que retirar de los negocios que estaba haciendo, no se quiso quedar quieta a pesar de que tiene mucho dinero".
Actualmente, alejada de los medios, de la vida pública y enfocada en su recién nacido, Cirio mantiene un perfil bajo y está conectada con un perfil privado: "Ella tiene un Instagram personal que son solo para sus amigos pero el de figura pública le dio de baja", aseguró Iglesias.