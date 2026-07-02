El panorama judicial de Elías David Piccirillo sumó una nueva complicación tras el dictamen presentado por el fiscal Franco Picardi ante el Juzgado Federal. A través de un minucioso escrito de 14 páginas, el funcionario judicial dictaminó de manera negativa ante el pedido de excarcelación de la defensa y rechazó, simultáneamente, la opción de modificar la locación donde el imputado cumple el arresto domiciliario desde fines del año pasado.
Revés judicial para Elías Piccirillo ante el pedido de libertad y mudanza
El fiscal federal Franco Picardi rechazó formalmente las solicitudes presentadas por la defensa del empresario, quien pretendía el cese de su prisión preventiva o el traslado de su arresto domiciliario a barrios de alto poder adquisitivo. La resolución de 14 páginas enfatiza la gravedad de la maniobra criminal y la persistencia de riesgos procesales. El destino del exesposo de Jésica Cirio quedó supeditado a la decisión final del juez Ariel Lijo.
"Mejores condiciones"
La defensa del ex de Jesica Cirio argumentaba que el traslado desde su residencia actual en la localidad bonaerense de Banfield hacia nuevas opciones edilicias en el barrio porteño de Núñez o en la zona del Yacht de Nordelta garantizaría "mejores condiciones de habitabilidad".
Según los representantes legales, este cambio beneficiaría el sostenimiento del vínculo afectivo con su hija menor de edad y optimizaría el acatamiento de la medida cautelar. Sin embargo, la fiscalía consideró insuficientes los avales habitacionales provistos sobre el inmueble de Núñez, de propiedad de su actual pareja Florencia Epelbaum, quien se había ofrecido como garante de la tutela.
La hipótesis criminal y los riesgos procesales
Para comprender la firmeza de la postura fiscal, el documento evoca la génesis del expediente. De acuerdo con los elementos reunidos por los investigadores, Piccirillo y un grupo de coimputados formaron parte de una estructura delictiva organizada con el fin de incriminar falsamente a Francisco José Hauque. El plan consistió en la colocación premeditada de un arma de fuego y sustancias estupefacientes dentro del vehículo que utilizaba el damnificado.
El motivo detrás de este falso operativo policial, ejecutado con la connivencia de agentes de seguridad, halla su origen en una disputa estrictamente económica. Piccirillo mantenía una deuda millonaria con Hauque, y la maniobra delictiva habría sido el recurso elegido para neutralizar el reclamo financiero de la víctima.
Al evaluar la situación, el fiscal Picardi ponderó que las restricciones vigentes ya representan un beneficio atenuado respecto de las opciones de máxima coerción contempladas por el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal. Piccirillo cuenta actualmente con el monitoreo continuo de una tobillera electrónica en su domicilio. La fiscalía dictaminó que la soltura ambulatoria del empresario introduce peligros latentes para el avance de la causa que solo pueden neutralizarse bajo el régimen de detención preventiva domiciliaria actual, el cual fuera oportunamente convalidado por la Cámara de Apelaciones.