Causa de falso operativo policial

Revés judicial para Elías Piccirillo ante el pedido de libertad y mudanza

El fiscal federal Franco Picardi rechazó formalmente las solicitudes presentadas por la defensa del empresario, quien pretendía el cese de su prisión preventiva o el traslado de su arresto domiciliario a barrios de alto poder adquisitivo. La resolución de 14 páginas enfatiza la gravedad de la maniobra criminal y la persistencia de riesgos procesales. El destino del exesposo de Jésica Cirio quedó supeditado a la decisión final del juez Ariel Lijo.