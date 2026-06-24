Armas y cocaína fueron halladas en el departamento donde vive Jésica Cirio con su pareja, según constancias judiciales a las que accedió La Nación. El operativo de Gendarmería se realizó en el edificio de Ortega y Gasset 1661, piso 18, y en el lugar secuestraron dos bolsas: una con polvo rosado de 0,83 gramos y otra con una sustancia granulada marrón de 1,57 gramos, y un test de orientación dio positivo para cocaína.
Encontraron armas y cocaína en el departamento donde vive Jésica Cirio
En el allanamiento del piso 18 secuestraron una bolsa con polvo rosado de 0,83 g y otra con sustancia marrón de 1,57 g. También incautaron una escopeta a repetición Akkar y una pistola Glock con municiones y cargadores.
Además de las drogas, en el mismo departamento se encontró armamento: una escopeta a repetición marca Akkar, modelo Stopping Power calibre 12, y una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm, con cargadores y cajas de munición CBC tanto en 9 mm como en 12 mm. Las constancias del expediente detallan números de serie de las Armas y la presencia de municiones incautadas.
Cercanos a la pareja informaron que la escopeta pertenece a Nicolás Trombino y que estaría con la documentación al día, incluida la licencia de la Anmac, y que la cocaína sería para consumo personal y pertenecería a la pareja de Cirio. Los allanamientos alcanzaron además a otro domicilio vinculado y se secuestraron dispositivos electrónicos y 19.000 dólares.
El departamento donde se produjeron los hallazgos fue adquirido por Cirio en 2015 y figura en la investigación sobre posibles vínculos con dinero de Martín Insaurralde, motivo que motivó el operativo que terminó con el secuestro de la sustancia rosa y la sustancia marrón.
Características de las pruebas
En el piso 18, los investigadores localizaron una bolsa con polvo rosado que pesó 0,83 gramos y otra bolsa con material granuloso marrón de 1,57 gramos; el test de orientación aplicado en el lugar dio positivo para cocaína. Los peritajes posteriores determinarán la composición definitiva de ambas sustancias.
En el mismo registro los agentes detallaron el hallazgo de una escopeta a repetición Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12, con número de serie consignado en el acta, y una pistola Glock 19 calibre 9 mm con su número de serie y cargadores. También se secuestraron cajas de munición CBC para ambos calibres.
Fuentes judiciales informaron que el objetivo del operativo incluía el secuestro de celulares, notebooks y memorias, además de la incautación de dinero y material que ahora integra el expediente que instruye la causa en la justicia federal.
Consecuencias procesales
La causa principal que motivó los allanamientos tramita en Lomas de Zamora y tiene como uno de los investigados a Martín Insaurralde; ante el hallazgo de drogas y armamento, el juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola se declararon incompetentes y enviaron las actuaciones a la justicia federal de la Capital Federal.
Los registros incluyeron además un allanamiento en Banfield, ligado a otro domicilio mencionado en la investigación, y la documentación secuestrada ya integra el expediente que analizará la competencia y los pasos procesales a seguir.
Según los imputados y allegados, la pistola y la escopeta están bajo evaluación administrativa y judicial, mientras que la hipótesis de consumo personal sobre la cocaína será sometida a peritajes; la transferencia del expediente a la Capital Federal es la medida procesal inmediata.