En Palermo

Encontraron armas y cocaína en el departamento donde vive Jésica Cirio

En el allanamiento del piso 18 secuestraron una bolsa con polvo rosado de 0,83 g y otra con sustancia marrón de 1,57 g. También incautaron una escopeta a repetición Akkar y una pistola Glock con municiones y cargadores.