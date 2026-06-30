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Caso Insaurralde

Peritan el video de Jesica Cirio con fajos de dólares por presunto enriquecimiento ilícito

El material audiovisual quedó bajo análisis judicial en el marco de la investigación que involucra a la conductora y al ex funcionario. Los peritajes buscan determinar su autenticidad y posibles vínculos con la causa en curso.

Comenzó el peritaje del video en el que Cirio aparece mostrando fajos de dólares.Comenzó el peritaje del video en el que Cirio aparece mostrando fajos de dólares.
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El video atribuido a Jesica Cirio, grabado presuntamente dentro del vestidor de la vivienda en la que convivía con Martín Insaurralde, donde se observan varios fajos de dólares, comenzó a ser sometido a peritajes en el marco de la causa judicial.

En paralelo, en las últimas horas se realizó un allanamiento en el domicilio donde la conductora residió junto a Elías Piccirillo. En ese procedimiento se constató que el vestidor de esa propiedad no coincide con el que aparece en el material audiovisual difundido.

Mirá tambiénSolicitan el arresto de Martín Insaurralde en la causa de enriquecimiento ilícito

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que ya se iniciaron las pericias sobre el video incorporado al expediente, donde se observa a Cirio registrándose en el interior de un vestidor ubicado en una casa del country de San Vicente. En las imágenes también se advierten distintos sectores con fajos de dólares presuntamente ocultos, que serían propiedad de su exmarido.

El material habría sido grabado en 2023, previo al inicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, aunque los investigadores buscan establecer su autenticidad y vinculación con la investigación.

Operativo en Nordelta

Durante el lunes, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un operativo en una vivienda ubicada en Nordelta, donde también habrían residido Cirio y Piccirillo durante su relación.

En ese procedimiento se determinó que el video viralizado en los últimos días no habría sido grabado en el vestidor de esa propiedad, lo que refuerza la hipótesis de que las imágenes corresponderían a otra locación, posiblemente la vivienda de San Vicente.

Decisión judicial

En el plano judicial, el juez Luis Armella rechazó los pedidos de detención de Jesica Cirio, Martín Insaurralde y Sofía Clerici, tras la solicitud del fiscal Sergio Mola.

La resolución se fundamentó en varios puntos, entre ellos que el video aún no fue peritado en su totalidad, la posibilidad de que el material sea de 2023, y la existencia de conductas procesales consideradas colaborativas.

El domicilio de Clerici fue parte de los allanamientos realizados por PFA.El domicilio de Clerici fue parte de los allanamientos realizados por PFA.

También se señaló que la acusación contra Cirio carece de sustento formal y que el pedido fiscal presentaba defectos de fundamentación.

Medidas para evitar el entorpecimiento de la causa

Si bien se descartaron las detenciones, la Justicia ordenó una serie de restricciones para los involucrados con el objetivo de garantizar el avance de la investigación.

Jesica CirioEmpezaron a peritar el video de Cirio dentro del vestidor.

Entre ellas, la prohibición de salir del país, la obligación de no ausentarse del domicilio fijado por más de 24 horas y la restricción de desplazamiento a más de 50 kilómetros de las viviendas declaradas.

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