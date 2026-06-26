Tras el video de Cirio

Solicitan el arresto de Martín Insaurralde en la causa de enriquecimiento ilícito

El fiscal Sergio Mola solicitó el arresto del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense tras la difusión del video de su expareja Jésica Cirio en el que muestra fajos de dólares en su casa.