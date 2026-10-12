Jésica Cirio se convirtió en madre por segunda vez. Este domingo nació Kimi, su primer hijo junto al empresario Nicolás Trombino, según informó Ángel de Brito a través de sus redes sociales.
Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: nació Kimi, su hijo con Nicolás Trombino
La modelo y exconductora dio a luz este domingo en el Sanatorio Otamendi. Según trascendió, el bebé nació por cesárea y pesó cerca de tres kilos. Es su primer hijo junto al empresario y el segundo para Cirio, que ya es mamá de Chloe.
De acuerdo con la información difundida, el parto se realizó por cesárea en el Sanatorio Otamendi y el recién nacido pesó aproximadamente tres kilos. Además, trascendió que la modelo habría permanecido en una suite presidencial del centro médico durante el nacimiento.
Hasta el momento, Cirio no realizó declaraciones públicas para confirmar la noticia. La modelo mantiene sus redes sociales cerradas desde hace meses, en medio de la repercusión mediática que generaron los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Trombino.
Qué había dicho Jésica Cirio sobre su embarazo
La noticia del embarazo se conoció públicamente en abril, cuando Cirio habló del tema en el programa LAM. En aquella oportunidad, explicó que la llegada del bebé no había sido planificada, aunque aseguró que atravesaba el embarazo con mucha felicidad.
“No fue una decisión premeditada, aunque estamos felices. No lo habíamos planeado, pero sí lo pensábamos para más adelante. La vida a veces sorprende de maneras inesperadas”, expresó entonces.
También señaló que recibía esta nueva etapa con entusiasmo y destacó el lugar de su hija Chloe, fruto de su relación anterior con el exfuncionario Martín Insaurralde.
“Recibo este embarazo con mucha felicidad. Creo que un niño siempre trae alegría y, en este momento de mi vida, siento que llega para sanar y aportar felicidad”, había manifestado en declaraciones reproducidas por medios nacionales.
Su relación con Nicolás Trombino
Cirio y Trombino hicieron pública su relación en noviembre del año pasado, luego de haber sido vistos juntos en restaurantes y eventos en Puerto Madero, donde ambos residían.
Con el nacimiento de Kimi, la modelo inicia una nueva etapa familiar. Chloe, su hija mayor, se convierte así en hermana del recién nacido.