Este domingo

Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: nació Kimi, su hijo con Nicolás Trombino

La modelo y exconductora dio a luz este domingo en el Sanatorio Otamendi. Según trascendió, el bebé nació por cesárea y pesó cerca de tres kilos. Es su primer hijo junto al empresario y el segundo para Cirio, que ya es mamá de Chloe.