A pocas horas de reencontrarse con su público argentino, Joe Jonas decidió aprovechar su estadía en Buenos Aires para disfrutar de una tarde relajada. El cantante fue captado por sus seguidores mientras paseaba por el barrio de Palermo, acompañado por su novia, la modelo Tatiana Gabriela. La noticia no tardó en viralizarse, convirtiendo un simple paseo en un evento masivo para las fanáticas que se encontraban en la zona.
Joe Jonas sorprendió a sus fanáticos con un paseo por Palermo antes de sus shows en Argentina
El líder de la banda fue visto caminando por las calles porteñas junto a su pareja,Tatiana Gabriela. La cercanía del músico con sus seguidores revolucionó las redes sociales en la previa de sus presentaciones en el Movistar Arena.
Un encuentro inesperado en Palermo
Con un look informal que incluía un suéter azul, gorra y pantalones anchos, el músico caminó con tranquilidad hasta que fue reconocido por un grupo de jóvenes. Lejos de evitar el contacto, Joe se mostró predispuesto y amable, permitiendo que sus seguidoras capturaran fotos y videos que rápidamente inundaron plataformas como X (anteriormente Twitter) e Instagram.
El carisma del artista fue el centro de los comentarios, destacando su humildad al saludar a quienes se acercaban. El paseo por uno de los polos gastronómicos y de diseño más importantes de la Capital Federal dejó en claro que la "Jonasmanía" sigue más vigente que nunca en el país.
El regreso triunfal de los Jonas Brothers
La visita de la banda se da en el marco de su regreso al país, luego de un 2025 marcado por el lanzamiento de su séptimo álbum, Greetings From Your Hometown. El disco fue presentado como una carta de amor a sus raíces musicales y a su estado natal, New Jersey, con una fuerte impronta narrativa y sonidos que remiten a sus influencias.
Los Jonas Brothers regresan a la Argentina para brindar tres conciertos en el Movistar Arena, los días 5 y 6 de abril. La última vez que el trío integrado por Kevin, Joe y Nick se presentó en suelo nacional fue hace un año con la gira Jonas Brothers: Five Albums. One Night. The World Tour, lo que bastó para que se acumule la euforia de sus seguidores.
La banda llega con su gira "The Tour: Five Albums. One Night", una ambiciosa propuesta donde repasan la discografía que los llevó al estrellato mundial, desde sus inicios en Disney hasta sus trabajos más recientes como solistas y como grupo.
La presencia de Joe Jonas en las calles de Buenos Aires no solo sirve como un preámbulo perfecto para sus shows, sino que reafirma el vínculo especial que une a la banda con el público argentino. Con las entradas agotadas y la ciudad revolucionada, todo está listo para una seguidilla de noches que prometen ser históricas para el pop internacional en nuestro país.
La siguiente lista corresponde al repertorio presentado durante la primera fecha de la gira, puede ser modificada durante el transcurso de la misma:
- Lovebug
- Love me to Heaven
- Only Human
- S.O.S.
- Sucker
- Meant to Live (Con de Switchfoot)
- Hold On (Con Switchfoot)
- Little Bird
- Summer Baby
- Still in Love with You
- I Can't Lose
- Waffle House
- Beautiful Soul (Con Jesse McCartney)
- Vacation Eyes
- Celebrate!
- No Time to Talk
- Cake by the Ocean (Con DNCE)
- Slow Motion (Con Marshmello)
- Leave Before You Love Me (Con Marshmello)
- Jealous
- What a Man Gotta Do
- Walls
- Loved you Better (Con Dean Lewis)
- Chains
- What This Could Be
- Medley: Conspiracy Theory - Just In Love - Bacon - Toothbrush - Delicious - Unsweet - Levels - Body Moves - Dancing Feet
- Gotta Find You
- This Is Me (Con Demi Lovato)
- Wouldn't Change a Thing (Con Demi Lovato)
- Year 3000
- Burnin' Up (Con Big Rob)
- Please Be Mine
- When You Look Me in the Eyes (Con la familia Jonas)