Jonas Brothers en Argentina

Joe Jonas sorprendió a sus fanáticos con un paseo por Palermo antes de sus shows en Argentina

El líder de la banda fue visto caminando por las calles porteñas junto a su pareja,Tatiana Gabriela. La cercanía del músico con sus seguidores revolucionó las redes sociales en la previa de sus presentaciones en el Movistar Arena.