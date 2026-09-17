Juan Minujín participó de la esperada premiere en Nueva York de Without Blood (Sin sangre), la película dirigida y escrita por Angelina Jolie que protagoniza junto a Salma Hayek y Demián Bichir.
Juan Minujín estrenó junto a Salma Hayek la película dirigida por Angelina Jolie
El actor argentino celebró el lanzamiento internacional de Without Blood y destacó el trabajo compartido con sus compañeros de elenco y la realizadora estadounidense.
Las principales figuras del largometraje se reunieron para la proyección realizada en Nueva York. El recorrido de la película había comenzado en septiembre de 2024, cuando fue presentada en el Festival de Cine de Toronto.
A través de sus redes sociales, Minujín compartió su emoción por formar parte del proyecto y celebró el estreno: “Ayer premiere de Without Blood en NY. ¡Tengo una felicidad tan enorme por este estreno!”.
El mensaje tras el estreno
El actor argentino definió la película como un proyecto “hermoso y tremendo” y destacó especialmente el trabajo realizado junto a sus compañeros de elenco.
“Trabajar con estos artistas que admiro tanto y que tienen una calidad humana fuera de serie”, expresó Minujín.
También se refirió al trabajo de Angelina Jolie como directora y elogió a los protagonistas del filme: “La sensibilidad, el talento y la inteligencia de Angelina J. para dirigir y contar historias no tienen límites. Salma y Damián están extraordinarios”.
Finalmente, manifestó su agradecimiento por haber sido parte de la producción: “Estoy profundamente orgulloso y agradecido de haber formado parte. La película es hermosa y tremenda”.
El actor también expresó su deseo de que la película pueda llegar próximamente al público de distintos países de la región: “Ojalá pronto la podamos ver en Argentina, México, el resto de Latinoamérica y España”.
De qué trata la película
Without Blood es un thriller de guerra basado en el libro homónimo de Alessandro Baricco. La película fue filmada en Roma y tiene a Jolie como directora y guionista.
Según la descripción citada en el material, Deadline definió el proyecto como una película centrada en “la guerra, el trauma, la memoria y la curación”.
La participación de Minujín en el largometraje se mantuvo en buena medida en reserva. El propio actor había señalado que no podía brindar detalles sobre la película.
Angelina Jolie vuelve a dirigir
Con Without Blood, Angelina Jolie vuelve a ocupar el rol de directora. Según el material, se trata de la sexta película en la que ejerce esa función.
La producción reúne a Jolie detrás de cámara con un elenco encabezado por Salma Hayek, Demián Bichir y Juan Minujín, quien destacó públicamente su satisfacción por haber formado parte del proyecto.