Julián Kartun confirmó el regreso de Caro Pardíaco a los medios

El actor y cantante de "El Kuelgue" Julián Kartun, conocido por haber popularizado a su personaje viral Caro Pardíaco, anunció su regreso con "la joven rubia" en un proyecto que se mantiene en secreto y que se presentará a fines de este año.
El regreso de la icónica figura humorística promete sorprender con un proyecto secreto que podría incluir teatro, explorando nuevas facetas del personaje.
Durante una entrevista en el programa de radio Qué importa (Splendid 990), conducido por Patricio Barton, el artista confirmó que Caro "volvería para fin de año". Explicó que había decidido tomarse un descanso del personaje debido a la saturación provocada por las notas y la publicidad. "Estaba medio agotado... Y dije, bueno, la guardamos un año y armamos algo un poquito más grande", comentó Kartun.
El actor no dio muchos detalles, pero adelantó que se encuentra desarrollando una serie con Caro Pardíaco como figura central, acompañada por un elenco extenso. Además, mencionó la posibilidad de que el proyecto se extienda al ámbito teatral. La idea es "frenar un poco" y evaluar el futuro del personaje tras su gran exposición en el mundo del streaming y el auge de ese formato.
A pesar del cariño que Caro Pardíaco cosechó entre los usuarios, su humor particular la llevó a enfrentar críticas y la "cancelación" en redes sociales en varias ocasiones. Kartun abordó este tema, señalando que en las redes existe una tendencia a "sacar de contexto" y una especie de "policía" que establece lo que se puede o no hacer, además de la propagación de la "postverdad".
Finalmente, el actor reflexionó sobre la agresividad que se encuentra en los comentarios, donde usualmente se manifiesta "lo más terrible", y destacó que hay múltiples maneras de hacer humor.
Caro Pardíaco es un personaje de ficción creado e interpretado por Julián Kartún, conocido en el mundo del streaming y la comedia argentina. Esta figura se caracteriza por ser una mujer rubia de clase alta, hija de un empresario multimillonario y una ferviente fanática de las redes sociales. El personaje hizo su primera aparición en la serie cómica argentina “Cualca” y desde entonces fue ganando popularidad.
Caro Pardíaco se convirtió en un hito en el canal de streaming “Olga”, compartiendo pantalla con figuras como Yayo Guridi y Fran Gómez. Este personaje fue descrito como la “kryptonita” de Yayo, dada la incapacidad de este último de mantener la compostura y no reírse durante sus interacciones. En “Se extraña a la nona”, un programa en “Olga”, la dupla de Yayo y Caro Pardíaco logró captar a más de 70.000 espectadores en vivo, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales.
En su vida personal, el personaje de Caro Pardíaco se presenta como una joven que estudia Psicología en la UCA y tiene un estilo de vida enfocado en la salud y el fitness. Además, es una gran admiradora del animé y aspira a tener showrooms y ser como Juliana Awada. Esta figura es una “fusión de personas” que Julián Kartún conoció, siendo un estereotipo frecuentemente visto, pero con su propio mundo y personalidad.
