Julieta Prandi volvió a referirse a su separación de Emanuel Ortega y explicó por qué decidió no darle otra oportunidad al cantante. A través de un mensaje que le envió a la periodista Fernanda Iglesias, la conductora sostuvo que intentó salvar la relación hasta el final, pero que llegó a un punto en el que priorizó su bienestar personal.
Julieta Prandi explicó por qué no quiere volver con Emanuel Ortega
La modelo compartió un mensaje con la periodista Fernanda Iglesias en el que explicó qué la llevó a ponerle fin a la relación. La separación se conoció 27 días después de su casamiento y estuvo rodeada de versiones sobre una presunta infidelidad.
La pareja había anunciado su ruptura a menos de un mes de haberse casado por civil, después de seis años de relación.
“Yo ya no puedo con esto, no quiero entrar en un puterío. Solo quiero alejarme. Me siento superhumillada en este momento”, expresó Prandi, según el mensaje que Iglesias leyó al aire en el programa de streaming Love. En ese intercambio, la modelo también hizo referencia a las diferencias que habrían marcado el final del vínculo y a la importancia de respetar los acuerdos establecidos dentro de una pareja.
El mensaje de Julieta Prandi y los motivos de la ruptura
En el texto que le envió a Iglesias, Prandi explicó que su decisión no fue impulsiva y que había intentado sostener la relación antes de dar un paso al costado.
“No sé qué te dijeron, Fer, solo sé que lo di todo y lo intenté hasta el final. A veces son muchas gotas las que desbordan el río. No soy de abandonar el barco si creo que puedo salvarlo”, escribió la modelo.
Sin embargo, también dejó en claro que llegó a un límite y que no estaba dispuesta a continuar con una situación que, según su relato, le provocaba sufrimiento.
“Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz”, sostuvo.
La frase más contundente estuvo dirigida a lo que considera una característica de su expareja. “Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, afirmó.
Sus declaraciones se conocieron después de que trascendieran versiones sobre una presunta infidelidad que habría generado una crisis entre ambos. No obstante, Prandi evitó exponer públicamente todos los detalles de lo ocurrido y manifestó que no quería profundizar en la controversia.
La conductora también respondió a las versiones que describían el vínculo como una relación tóxica. En ese sentido, explicó que cada pareja establece sus propios límites y acuerdos, y que el problema, desde su perspectiva, aparece cuando esos compromisos dejan de respetarse.
“La tóxica no es una cuando del otro lado se mandan cagadas. Llega un momento en que decís: ‘Hasta acá’. Por eso cada pareja tiene sus acuerdos. Todos sabemos qué podemos hacer o no dentro de nuestro vínculo para no lastimar al otro”, señaló.
Una separación que llegó menos de un mes después del casamiento
La ruptura entre Prandi y Ortega se hizo pública el 12 de octubre, apenas 27 días después de que ambos se casaran por civil, el 15 de septiembre, en San Isidro. La pareja llevaba seis años de relación y cuatro de convivencia.
Fue la propia modelo quien comunicó la decisión a través de sus redes sociales. En ese mensaje, explicó que había decidido dar un paso al costado y que prefería hacer pública la separación para evitar especulaciones sobre los motivos.
“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”, había escrito entonces.
Tras el anuncio, comenzaron a circular distintas versiones sobre las razones del distanciamiento. Entre ellas, surgieron rumores que vinculaban al músico con otra mujer. Esas versiones tuvieron repercusión en programas de espectáculos y redes sociales, aunque no todas fueron confirmadas por los protagonistas.
En sus primeras declaraciones después de regresar de Brasil, Prandi había reconocido que atravesaba un momento difícil. También había explicado que el viaje estaba previsto con anterioridad, ya que coincidía con los días que había reservado para la luna de miel.
La modelo contó que decidió aprovechar parte de ese período para estar sola y procesar lo ocurrido. En esa oportunidad, además, remarcó que no tenía intención de hablar mal de Ortega, pese al dolor que le provocó la separación.