Tras seis años de relación

Julieta Prandi explicó por qué no quiere volver con Emanuel Ortega

La modelo compartió un mensaje con la periodista Fernanda Iglesias en el que explicó qué la llevó a ponerle fin a la relación. La separación se conoció 27 días después de su casamiento y estuvo rodeada de versiones sobre una presunta infidelidad.