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Hechos ocurridos en 2021

Julio Iglesias enfrenta una nueva denuncia por explotación laboral y agresión sexual

La presentación fue realizada por dos exempleadas que aseguran haber atravesado situaciones de control extremo, humillaciones y tocamientos no consentidos mientras trabajaban en residencias del artista.

Julio Iglesias enfrenta una nueva presentación judicial en España.Julio Iglesias enfrenta una nueva presentación judicial en España.
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Dos exempleadas de Julio Iglesias presentaron una nueva denuncia en su contra por presunta explotación laboral y agresión sexual. Ambas trabajaron en residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas durante 2021 y aseguran haber atravesado situaciones de control extremo, humillaciones y tocamientos no consentidos.

Las denunciantes acudieron este jueves a la Audiencia Nacional para solicitar que la Justicia española investigue sus testimonios.

Mirá tambiénJulio Iglesias difundió chats con las exempleadas que lo acusan de abuso sexual

Las acusaciones de las exempleadas

Según los testimonios, las mujeres habrían sufrido distintas situaciones de maltrato y humillación durante su trabajo en las propiedades del artista. Las denunciantes sostienen que estos episodios se producían en diferentes momentos del día y que existía un esquema de control sobre sus actividades.

La presentación judicial ocurre después de que una primera denuncia, realizada en enero, fuera archivada por la Justicia española. La Fiscalía consideró entonces que España no era competente para investigar los hechos debido a que habían ocurrido fuera de su territorio.

rosario 11_04_07 el idolo del romanticismo y la balada, el espaol, julio iglesias, present anoche en rosario, en el teatro broadway, el disco "romantic classics" y todos sus exitos. en el marco de la gira mundial que comenz en los angeles._ foto: sebastin granata_tlam_jdc julio iglesias cantante español recital rosario santa fe musica cantante recital promocion disco romantic classicsLa presentación contra el cantante fue realizada ante la Audiencia Nacional.

El reclamo ante la Justicia española

Frente a esa decisión, Women’s Link Worldwide, organización que representa a las mujeres, sostiene que los tribunales españoles sí pueden intervenir en determinadas circunstancias.

La ONG fundamenta su postura en una norma que permite investigar delitos cometidos fuera de España cuando existen vínculos relevantes con el país. “Según esta ley, si una persona española comete un delito fuera de España, España puede juzgarlo, siempre que ese mismo acto también se considere delito en el país donde ocurrió”, aseguró la entidad.

Con la nueva querella, las denunciantes buscan que sus declaraciones sean analizadas nuevamente y que se determine si corresponde abrir una investigación en España.

El pedido de la organización

La presidenta de Women’s Link Worldwide, Jovana Ríos Cisnero, reclamó que el proceso judicial garantice el acceso a la Justicia independientemente de la identidad de la persona denunciada.

tlam rosario 11_04_07 el idolo del romanticismo y la balada, el espaol, julio iglesias, present anoche en rosario, en el teatro broadway, el disco "romantic classics" y todos sus exitos. en el marco de la gira mundial que comenz en los angeles._ foto: sebastin granata_tlam_jdc julio iglesias cantante español recital rosario santa fe musica cantante recital promocion disco romantic classicsDos exempleadas recurrieron nuevamente a la Justicia española.

“El Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada”, afirmó.

La presentación representa un nuevo intento de las exempleadas para que sus testimonios sean investigados por los tribunales españoles, luego de que la primera denuncia fuera archivada por una cuestión de competencia territorial.

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