Julio Iglesias difundió chats con las exempleadas que lo acusan de abuso sexual

Luego de recibir denuncias por abuso sexual, Julio Iglesias adoptó una estrategia pública para responder a las acusaciones y decidió difundir en sus redes sociales capturas de conversaciones privadas con sus exempleadas, con el objetivo de desacreditar los señalamientos en su contra.
El cantante español explicó que recurrió a esta vía luego de que la Fiscalía le negara la posibilidad de acceder formalmente a la denuncia y ejercer su defensa dentro del procedimiento judicial. Ante ese escenario, sostuvo que la exposición pública fue la única alternativa que encontró para dar su versión de los hechos.
“Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, expresó Iglesias en un comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram. Según remarcó, la falta de información oficial sobre el contenido de la denuncia lo llevó a tomar la decisión de mostrar pruebas que, a su entender, contradicen las acusaciones.
Chats para desmentir las acusaciones
En las publicaciones, el artista mostró capturas de conversaciones de WhatsApp que habría mantenido con las mujeres que trabajaron en su casa. De acuerdo con su explicación, esos mensajes corresponden tanto al período en el que las denunciantes estaban empleadas como a intercambios posteriores a la finalización del vínculo laboral.
“La evidencia es clara: las comunicaciones enviadas durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las posteriores a su salida demuestran que la información difundida carece de veracidad”, afirmó. En esa línea, Iglesias aseguró que los chats exponen “incoherencias” en los relatos y una supuesta “manipulación mediática” del caso.
Las publicaciones generaron un fuerte impacto en redes sociales y en el ámbito mediático, al tratarse de material privado difundido por el propio denunciado como parte de su descargo público.
El respaldo de su esposa
En paralelo a la difusión de los chats, Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, se manifestó por primera vez desde que trascendieron las denuncias. La modelo neerlandesa publicó un mensaje breve pero contundente en redes sociales: “A tu lado siempre”.
El cantante reaccionó al gesto con un “me gusta”, en lo que fue interpretado como una muestra pública de unidad frente al escándalo. Poco después, Iglesias desactivó los comentarios de la publicación, lo que reforzó la idea de que buscó limitar nuevas reacciones en un contexto de alta exposición.
El respaldo de Rijnsburger dejó en claro su postura ante las acusaciones por abusos, acoso y humillaciones que involucran a su esposo, y expuso su apoyo incondicional en un momento clave de la controversia.
Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger se conocieron en 1991 y mantienen una relación desde hace más de tres décadas. Juntos formaron una familia con cinco hijos: Miguel, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo. Además, el cantante es padre de Chábeli, Julio y Enrique Iglesias, fruto de su relación anterior con Isabel Preysler.