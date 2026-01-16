Julio Iglesias rompió el silencio: “Nunca sentí tanta maldad” tras las denuncias por abuso

Julio Iglesias, ícono de la música romántica y una de las voces más reconocidas de habla hispana, enfrenta un momento complejo tras conocerse denuncias por presuntos abusos sexuales y condiciones de trabajo abusivas por parte de dos mujeres que trabajaron en sus propiedades del Caribe.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el artista negó rotundamente los hechos y aseguró: “Jamás he abusado de nadie. Nunca he sentido tanta maldad como ahora”.
Julio Iglesias rompió el silencio tras las denuncias por abuso.
Qué dicen las denuncias
Las acusaciones fueron presentadas ante la Audiencia Nacional de España luego de una investigación realizada por los medios elDiario.es y Univisión Noticias, que recogieron testimonios de dos exempleadas domésticas que trabajaron en mansiones de Iglesias en Punta Cana y las Islas Bahamas.
Según las denunciantes, el cantante habría incurrido en:
Tocamientos sin consentimiento.
Control extremo sobre sus rutinas diarias.
Condiciones laborales degradantes.
Abusos psicológicos y emocionales.
Estas declaraciones dieron paso a una denuncia judicial en territorio español, donde ya se han iniciado las primeras diligencias.
Tras la repercusión del caso, Iglesias publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que se defendió de las acusaciones:
“Me veo en la obligación de escribir estas líneas ante las falsas denuncias de personas que han trabajado para mí. Jamás he abusado de nadie, jamás he coaccionado a nadie, jamás he faltado el respeto a ninguna mujer”.
Además, sostuvo que lo que está ocurriendo es “una maldad muy difícil de entender” y que su defensa será firme para “proteger su dignidad y su verdad”.
El comunicado de Julio Iglesias en su cuenta de Instagram.
Qué dijo la justicia
La Fiscalía de la Audiencia Nacional en España ya comenzó a actuar de oficio y ha aprobado las primeras diligencias para investigar la veracidad de los hechos.
Por el momento, el proceso se encuentra en etapa preliminar. No hay imputaciones formales ni resoluciones judiciales, pero la causa podría escalar si se confirma la verosimilitud de los relatos.
Tras el descargo de Iglesias, figuras públicas y personas cercanas al artista expresaron su apoyo. Su esposa, Miranda Rijnsburger, publicó un mensaje escueto pero contundente: “Siempre contigo”.
Otros famosos, como Tamara Falcó, señalaron que se trata de “un tema tristísimo y gravísimo”, pidiendo que se respete el debido proceso judicial.
Julio Iglesias enfrenta uno de los escándalos más serios de su vida pública.
Un caso que recién comienza
A los 80 años, Julio Iglesias enfrenta uno de los escándalos más serios de su vida pública. Aunque niega los hechos y asegura que las acusaciones responden a una campaña de difamación, la justicia deberá determinar si hay fundamentos legales para avanzar con la causa.
Mientras tanto, el cantante optó por defenderse desde sus redes, apelando a su historia y reputación, en un intento por despejar las sospechas que ahora lo rodean.