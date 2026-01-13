Julio Iglesias: dos exempleadas lo acusan de agresión sexual en el Caribe
Dos mujeres que trabajaron para el reconocido cantante español aseguran haber sufrido abusos sexuales y maltrato laboral durante su empleo en mansiones del artista en República Dominicana y las Bahamas.
Julio Iglesias, uno de los íconos de la música en español, enfrenta serias denuncias por agresión sexual. Dos mujeres que trabajaron como empleadas internas en sus residencias del Caribe han acusado al artista de someterlas a abusos sexuales, tratos degradantes y condiciones laborales abusivas entre los años 2019 y 2021.
Las revelaciones forman parte de una extensa investigación periodística llevada a cabo por elDiario.es y Univision Noticias, que incluye más de tres años de entrevistas y recolección de pruebas documentales. Las denunciantes, una joven fisioterapeuta y una empleada doméstica, aseguran haber vivido situaciones de violencia sexual en un entorno de aislamiento, control extremo y abuso de poder.
Relatos de abuso y control
Una de las mujeres, que entonces tenía 22 años, relató haber sido presionada de forma sistemática para mantener relaciones sexuales con el cantante. Según su testimonio, los encuentros eran forzados y ocurrían al final de su jornada laboral, cuando era convocada a la habitación privada del artista.
En su declaración, asegura haber sido víctima de penetraciones no consentidas, bofetadas, insultos y otras formas de violencia física y psicológica.
La segunda denunciante afirmó haber sufrido tocamientos no consentidos y besos forzados por parte de Iglesias, incluso frente a otros empleados, en espacios comunes como la piscina o la playa.
Ambas coinciden en describir un clima de vigilancia constante, jornadas laborales extenuantes de hasta 16 horas diarias, restricciones severas sobre el uso del teléfono y limitaciones para salir de las propiedades.
Los testimonios revelan un sistema laboral altamente jerarquizado, donde las empleadas internas estaban sometidas a normas estrictas que restringían su libertad personal. Según los informes periodísticos, las mujeres eran contratadas por empresas intermediarias y trasladadas a las propiedades del cantante, donde quedaban prácticamente aisladas del mundo exterior.
Ninguna de las denunciantes presentó una denuncia penal en el momento de los hechos, debido —según explicaron— al miedo, la falta de apoyo y la situación de vulnerabilidad laboral.
Silencio del entorno de Iglesias
Hasta el momento, ni Julio Iglesias ni su equipo legal han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones. Tampoco se ha informado si existe una causa judicial abierta en República Dominicana, las Bahamas o España.
La investigación no ha sido desmentida por parte de los allegados al artista, y ha generado un fuerte impacto mediático tanto en España como en América Latina.
El caso de Julio Iglesias se suma a una serie de denuncias públicas por abuso sexual en el mundo del espectáculo, donde las víctimas comienzan a relatar situaciones de abuso vinculadas a relaciones de poder y empleo.
Las periodistas responsables de la investigación destacan que el silencio en torno a estas dinámicas muchas veces se sostiene por el temor de las víctimas y la falta de mecanismos legales eficaces en entornos privados de alta exposición pública.
Julio Iglesias, con una carrera de más de cinco décadas y más de 300 millones de discos vendidos, atraviesa ahora uno de los momentos más delicados de su vida pública. Las acusaciones, aunque aún no judicializadas, abren un nuevo debate sobre los abusos de poder en el ámbito laboral doméstico y la necesidad de proteger a trabajadoras migrantes en entornos de vulnerabilidad.