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Kylian Mbappé y Ester Expósito vuelven a ser tendencia tras ser captados en una romántica cena

La pareja fue vista en un exclusivo restaurante, generando revuelo en redes y especulaciones sobre su relación, en medio de la recuperación del delantero.

La cita, que tuvo lugar en un exclusivo sector de Madrid, se desarrolló entre gestos de complicidad y sonrisas, según testigos presenciales y las imágenes captadas por agencias internacionales.La cita, que tuvo lugar en un exclusivo sector de Madrid, se desarrolló entre gestos de complicidad y sonrisas, según testigos presenciales y las imágenes captadas por agencias internacionales.
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La noche madrileña volvió a ser testigo de lo que ya es, sin dudas, el romance del año. Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron fotografiados este jueves compartiendo una cena íntima en la capital española, un encuentro que no solo reafirma su vínculo afectivo, sino que también se produce en un momento de máxima tensión mediática para el delantero francés debido a su estado físico y sus recientes compromisos con el Real Madrid.

.Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron fotografiados este jueves compartiendo una cena íntima en la capital española.

Una salida bajo la lupa

La cita, que tuvo lugar en un exclusivo sector de Madrid, se desarrolló entre gestos de complicidad y sonrisas, según testigos presenciales y las imágenes captadas por agencias internacionales. La pareja abandonó el establecimiento junta, intentando mantener una discreción que resultó imposible ante la presencia de fanáticos y paparazzi.

Este nuevo capítulo en su historia de amor ocurre apenas días después de que Mbappé regresara a los entrenamientos grupales. El delantero se encuentra en la etapa final de la recuperación de una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda, dolencia que lo mantuvo alejado de las canchas desde finales de abril y que encendió las alarmas tanto en la Casa Blanca como en la selección de Francia de cara al Mundial 2026.

Mirá tambiénEster Expósito y Mbappé se mostraron juntos por el centro de Madrid

Polémica y "bronca" en el Real Madrid

No todo es color de rosa para el "Kiki". La exposición pública de Mbappé junto a la protagonista de "Élite" ha generado cierto malestar en los despachos del Santiago Bernabéu. Informaciones recientes indican que existe una "bronca" interna en el club por el alto perfil del jugador durante su período de rehabilitación.

Desde el entorno del futbolista, sin embargo, aseguran que las salidas han sido autorizadas y que no interfieren con su plan de trabajo diario. "La realidad de su implicación y esfuerzo para volver al equipo no se refleja en una simple interpretación de sus momentos de ocio", sostienen allegados al crack francés, intentando bajarle el tono a la controversia.

.La pareja abandonó el establecimiento junta, intentando mantener una discreción que resultó imposible ante la presencia de fanáticos y paparazzi.

El cronograma de un romance transnacional

La relación entre Expósito y Mbappé ha seguido una hoja de ruta que este medio ha seguido de cerca:

  • Marzo de 2026: el primer estallido mediático se dio en París, donde compartieron cenas de lujo durante la Semana de la Moda.
  • Abril de 2026: se los vio acaramelados en el centro de Madrid, incluyendo besos captados por la prensa que despejaron cualquier duda sobre su noviazgo.
  • Mayo de 2026: la consolidación definitiva en Madrid, coincidiendo con el desafío profesional más difícil del francés desde su llegada al fútbol español.
Mirá tambiénLa foto de Kylian Mbappé y Ester Expósito muy acaramelados que sacude las redes

Mientras el mundo del fútbol espera ver a Mbappé nuevamente con la "9" del Madrid, el jugador parece haber encontrado en Ester Expósito el refugio ideal para atravesar su recuperación. Entre la exigencia del alto rendimiento y la presión de la prensa del corazón, la pareja elige seguir escribiendo su historia, uniendo dos de los universos más influyentes de la actualidad: el deporte de élite y el espectáculo global.

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