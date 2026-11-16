Relato de la cantante

Ian, el sobrino de La Bomba Tucumana, murió tras lastimarse jugando: qué dijo sobre la posible bacteria

Gladys contó que el niño de 12 años sufrió una fractura al golpearse mientras jugaba a la pelota. Según su testimonio, luego apareció una supuesta infección bacteriana y falleció en un plazo de entre 24 y 48 horas.