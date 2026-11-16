Gladys “La Bomba Tucumana” compartió nuevos detalles sobre la muerte de su sobrino Ian, de 12 años, y explicó cómo se desencadenó el cuadro que terminó con la vida del niño.
Ian, el sobrino de La Bomba Tucumana, murió tras lastimarse jugando: qué dijo sobre la posible bacteria
Gladys contó que el niño de 12 años sufrió una fractura al golpearse mientras jugaba a la pelota. Según su testimonio, luego apareció una supuesta infección bacteriana y falleció en un plazo de entre 24 y 48 horas.
En un video publicado desde Tucumán, la cantante contó que el menor sufrió una lesión mientras jugaba a la pelota con sus primos y que, posteriormente, habría presentado una complicación que la familia todavía intenta comprender. También expresó que esperan conocer con mayor precisión qué sucedió durante la atención médica.
La artista viajó de urgencia para acompañar a sus familiares y, especialmente, a Yuli, la mamá del niño. En su testimonio, describió la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos y señaló que la muerte se produjo entre uno y dos días después del accidente doméstico.
Cómo fue el accidente que sufrió Ian mientras jugaba al fútbol
Según relató Gladys, Ian estaba jugando descalzo a la pelota con sus primos en el pasillo de la casa de su abuela. En un momento, en lugar de impactar contra la pelota, golpeó con el pie un cantero de cemento y sufrió una lesión.
La cantante explicó que el niño tuvo una fractura no expuesta y que fue trasladado a un centro de salud para recibir atención. Sin embargo, sostuvo que la familia todavía no logra entender cómo una lesión de esas características pudo derivar en un desenlace fatal.
En el video, la artista manifestó que el cuadro habría evolucionado de manera muy rápida. De acuerdo con su relato, después de la fractura apareció una posible complicación infecciosa que habría agravado el estado del menor.
Gladys habló de una “supuesta bacteria” y señaló que todo ocurrió en un período de entre 24 y 48 horas. No obstante, no brindó información sobre un diagnóstico confirmado ni identificó al establecimiento médico donde fue atendido Ian.
La familia espera reunir información para reconstruir lo sucedido y conocer con mayor claridad las circunstancias de la muerte.
El pedido de la cantante y el acompañamiento a su familia
Durante el mensaje, Gladys se refirió al impacto que la pérdida provocó en sus seres queridos. Mencionó especialmente a su sobrina Yuli, madre de Ian, y describió el dolor que atraviesa la familia. También contó que decidió viajar de urgencia a Tucumán para estar cerca de ellos.
La cantante recordó el vínculo cotidiano que mantenía con el niño cuando se encontraba en esa provincia. Según contó, Ian solía pasar tiempo en su casa y disfrutaba de la pileta y de los encuentros familiares.
Además, explicó que su madre todavía no había sido informada de lo ocurrido. En medio de la situación, pidió respeto para sus familiares y solicitó que cesaran los comentarios ofensivos que recibió en redes sociales.
La muerte de Ian había sido comunicada por Gladys días antes, el 12 de noviembre, mediante una publicación en Instagram en la que compartió una fotografía junto al niño y le dedicó un mensaje de despedida.
En su nueva intervención, la artista también hizo referencia a su fe y al acompañamiento que necesita su familia para atravesar la pérdida. Por ahora, el relato público de Gladys es la información conocida sobre las circunstancias del fallecimiento, mientras sus familiares esperan respuestas sobre lo ocurrido.