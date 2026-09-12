Lady Gaga y su prometido, el empresario Michael Polansky, se convirtieron en padres por primera vez, según confirmó el portal estadounidense Page Six. La noticia marca un nuevo capítulo en la relación de la cantante y el empresario, quienes mantienen un vínculo desde 2019 y están comprometidos desde 2024.
Lady Gaga fue mamá: nació su primer hijo junto a Michael Polansky
La cantante fue fotografiada en el norte de California mientras llevaba al recién nacido cerca del pecho durante un paseo junto a su pareja. Por ahora, no trascendieron el nombre, el sexo ni la fecha exacta de nacimiento.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre el nacimiento, como el nombre del bebé, su sexo o la fecha exacta en la que llegó al mundo. Sin embargo, la artista fue vista junto a Polansky en el norte de California mientras llevaba al bebé en brazos.
La pareja había mantenido un perfil bajo durante los últimos meses, una decisión que había generado algunas especulaciones sobre el estado de su relación. Gaga, de 40 años, y Polansky, de 42, se comprometieron en marzo de 2024 y desde entonces la cantante había hablado en distintas oportunidades sobre su deseo de convertirse en madre.
Fue vista con el bebé en California
La confirmación de la llegada del primer hijo de la pareja se conoció luego de que Gaga fuera vista junto a Polansky en el norte de California. La cantante llevaba al bebé en brazos, aunque no se conocieron mayores detalles sobre la escena ni sobre el nacimiento.
La artista no había sido vista públicamente desde agosto, cuando se detuvo para tomarse una fotografía con un fan en el norte de California. Antes de ese momento, había sido fotografiada en mayo en The Grove, en Los Ángeles, durante un evento.
Durante los últimos meses, tanto Gaga como Polansky habían optado por mantener una exposición pública más limitada. La pareja comenzó su relación en 2019 y, cinco años después, anunció su compromiso.
El deseo de convertirse en madre
La maternidad era un tema sobre el que Lady Gaga ya había hablado públicamente antes de la llegada de su primer hijo. En marzo de 2025, durante una entrevista con The New York Times, la cantante contó que se sentía ilusionada ante la posibilidad de convertirse en madre.
“Estoy emocionada por ser madre. Antes tenía mucha aprensión al respecto”, había expresado en aquella oportunidad.
En esa misma entrevista, la artista también explicó cómo imaginaba su rol como madre y remarcó la importancia de que sus futuros hijos pudieran desarrollar su propia identidad sin sentirse condicionados por su vida.
“Lo más importante para mí es no obligar a mis hijos a vivir una vida que no eligen. Por eso, cuanto más espacio les demos para que descubran quiénes son por sí mismos, mejor”, sostuvo.
Sus declaraciones mostraban que, aunque deseaba ser madre, también reflexionaba sobre los cambios que implicaría incorporar un hijo a su vida personal.
La reflexión sobre la maternidad
En aquella conversación, Gaga también reconoció que la posibilidad de convertirse en madre despertaba sentimientos contradictorios. La artista explicó que atravesaba un proceso personal mientras imaginaba cómo sería ese nuevo rol.
“A veces también estoy en una especie de guerra conmigo misma mientras me preparo para, con suerte, convertirme en madre pronto”, señaló.
La cantante también analizó el lugar que ocupa su propia vida en relación con las exigencias de su carrera y la posibilidad de compartir ese espacio con un hijo.
“Es como si hoy fuera un día maravilloso, pero todo el día giró en torno a mí. Hay una cantidad increíble de narcisismo en todo esto”, reflexionó.
Ahora, con la confirmación de que Gaga y Polansky fueron padres por primera vez, aquellas declaraciones adquieren una nueva dimensión. Sin embargo, por el momento, la pareja no brindó públicamente más información sobre el nacimiento ni sobre el bebé.