Miriam Lanzoni habló de su salud y reveló cómo la afectó la psoriasis: “Dormía envuelta en papel film”

La actriz compartió fotos y un texto en redes sobre la psoriasis que atravesó gran parte de 2025: habló del dolor, el impacto emocional y cómo la obligó a frenar trabajos.

Miriam Lanzoni decidió abrir una ventana a su intimidad y contó el cuadro de salud que atravesó durante gran parte de 2025. Lo hizo con un posteo en redes en el que compartió imágenes fuertes y un relato personal sobre lo que vivió.

Según explicó, el diagnóstico fue psoriasis y la enfermedad se volvió un condicionante en su vida cotidiana. En su mensaje, reconoció que le costó mostrarse en ese estado y que durante mucho tiempo prefirió transitarlo puertas adentro.

En el texto, la actriz describió días en los que sentía que había “más lesiones que piel sana” y admitió que, por momentos, hasta le resultaba difícil mirarse. También habló de meses de tratamientos y del desgaste de no ver una mejora inmediata.

Uno de los fragmentos que más impactó fue el detalle de las noches: contó que la picazón no la dejaba dormir y que llegó a descansar envuelta en film, una postal cruda del nivel de incomodidad que sufría.

La situación, además, tuvo consecuencias laborales. Lanzoni reveló que suspendió proyectos porque no encontraba forma de disimular lo que le pasaba en el cuerpo y en el rostro, y porque emocionalmente no estaba lista para exponerse así.

En ese mismo descargo, dijo que la experiencia le dejó aprendizajes personales: habló de un proceso de introspección, de apoyarse en la fe y de reconfirmar que su valor no depende de una condición en la piel. También señaló que, en su caso, el estrés y las emociones tuvieron un peso importante.

Con un tono reflexivo, la actriz cerró su mensaje agradeciendo el camino recorrido y compartiendo la vivencia como forma de acompañar a quienes pasan por algo similar, poniendo en palabras lo que muchas veces se vive en silencio.

