Redes sociales

Miriam Lanzoni habló de su salud y reveló cómo la afectó la psoriasis: “Dormía envuelta en papel film”

La actriz compartió fotos y un texto en redes sobre la psoriasis que atravesó gran parte de 2025: habló del dolor, el impacto emocional y cómo la obligó a frenar trabajos.