“Le pegaron, la maltrataron”: la bronca de Sergio Lapegüe tras el asalto a su mamá de 90 años

La escena que describió el conductor tiene el pulso del miedo: una puerta abierta, gritos adentro y la sospecha de que los asaltantes todavía podían estar en la casa. “Empujo la puerta… y había gritos”, relató al reconstruir el momento en que llegó al domicilio tras recibir el aviso.
El ataque ocurrió en la vivienda de su madre, Elba, de 90 años, diagnosticada con Alzheimer. De acuerdo con el relato, los delincuentes aprovecharon que la puerta no estaba cerrada con llave e irrumpieron mientras ella estaba acompañada por una cuidadora.
Según lo reconstruido en la investigación y lo contado por el periodista, los ladrones actuaron con violencia y en pocos minutos pasaron de exigir dinero a someter a las víctimas. “¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la caja fuerte?”, recordó Lapegüe, remarcando la vulnerabilidad de su madre, que “no habla”.
La agresión no quedó solo en amenazas: Lapegüe afirmó que tanto su madre como la cuidadora fueron maltratadas físicamente, con golpes y los ojos vendados. En el otro testimonio difundido, también se conoció que una de las cuidadoras intentó resistirse y fue atacada.
El botín, según las fuentes del caso, incluyó $50.000 y un teléfono celular. Además, los asaltantes detectaron cámaras de seguridad y se llevaron los dispositivos de almacenamiento para evitar que quedara registro de lo ocurrido.
Lapegüe contó que se enteró por un llamado de su sobrina cuando estaba en su casa, a pocas cuadras, después de terminar su programa. “Yo vivo a la vuelta… salgo corriendo”, dijo, y agregó un dato escalofriante: pasó por la puerta del domicilio “de casualidad” mientras los delincuentes estaban adentro, sin advertirlo.
Ya dentro de la vivienda, el periodista grabó con su celular el estado del lugar: muebles corridos, objetos tirados y el impacto emocional de ver destrozado un espacio íntimo. En ese recorrido mencionó el piano familiar y los cuadros de su madre, y cómo la música era una de las pocas formas de conexión en medio del avance de la enfermedad.
El conductor también recordó que no era el primer episodio de inseguridad que golpeaba a su familia: habló de robos previos y de un antecedente particularmente brutal, cuando -según contó- su madre fue torturada durante otro asalto años atrás. Mientras la causa avanza en la Justicia, la familia intenta rearmarse con una mezcla de bronca e impotencia.