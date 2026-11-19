La noticia de la muerte de Larry Poindexter llegó desde Hollywood y sorprendió por las circunstancias en las que ocurrió.
Quién era Larry Poindexter, el actor de “S.W.A.T.” que murió a los 66 años
El intérprete falleció después de permanecer internado por las heridas que sufrió al ser embestido por un automóvil en California. Desarrolló una extensa carrera en televisión, cine y teatro, con participaciones en más de 200 producciones.
El actor estadounidense, reconocido por sus trabajos en las telenovelas Days of Our Lives y General Hospital, además de su participación en la película S.W.A.T., murió a los 66 años luego de ser atropellado mientras cruzaba una calle para comprar comida en California.
Según informó el medio especializado Deadline, el episodio ocurrió durante la noche del viernes 13 de noviembre en el barrio de Studio City, en San Fernando, California.
Poindexter fue trasladado de urgencia a un hospital debido a las lesiones sufridas. Los médicos tenían prevista una intervención quirúrgica para el miércoles siguiente, pero el actor sufrió un shock repentino y murió antes de que pudiera realizarse la operación.
Su trayectoria abarcó más de cuatro décadas y dejó una extensa lista de participaciones en producciones televisivas, cinematográficas y teatrales.
Aunque construyó una carrera como intérprete de reparto, sus apariciones en series populares y en películas de alcance internacional hicieron que su rostro fuera familiar para distintas generaciones de espectadores.
Una carrera ligada a las grandes series de la televisión estadounidense
Larry Poindexter nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas. Creció en una familia vinculada con el mundo artístico: su padre, H. R. Poindexter, trabajaba como diseñador de escenografía y su madre, Sue Ann Erdman, era cantante de ópera.
Antes de instalarse en Los Ángeles, tuvo experiencia en el teatro universitario y participó en musicales y obras en Texas y Ohio. Al llegar a California comenzó a trabajar como coordinador de producción, mientras buscaba oportunidades para desarrollar su carrera frente a las cámaras.
Su primera aparición televisiva fue en 1982, en la producción A New Day in Eden. Luego tuvo participaciones en ciclos conocidos como Happy Days y CHiPs. En 1984 llegó uno de los trabajos que marcarían su recorrido: se incorporó a Days of Our Lives, una de las telenovelas más reconocidas de la televisión estadounidense.
Tres décadas después regresó a esa producción, aunque con otro personaje. En total, participó en 30 episodios. También formó parte de Santa Bárbara, donde apareció en 23 episodios, y de General Hospital, con una participación de 12 capítulos.
A lo largo de su carrera intervino en más de 200 programas, series y películas. Entre los títulos televisivos en los que trabajó figuran JAG, Friends, Supernatural, Weeds, NCIS, Station 19, Curb Your Enthusiasm, 9-1-1, The Lincoln Lawyer y The Rookie.
Su papel en “S.W.A.T.” y una faceta artística más allá de la actuación
En el cine, uno de sus trabajos más reconocidos llegó en 2003, cuando integró el elenco de S.W.A.T., película protagonizada por Samuel L. Jackson y Colin Farrell. Allí interpretó al capitán Tom Fuller, un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles caracterizado por su apego estricto a las reglas y su enfrentamiento con el personaje de Hondo.
Sin embargo, la actuación no fue su única actividad artística. Poindexter también mantuvo un vínculo con la música durante la década de 1990, cuando fue vocalista principal de The High Lonesome, una banda de country alternativo.
Su recorrido incluyó, además, trabajos en el ámbito teatral. Participó en distintas producciones y desarrolló tareas como productor. Entre sus proyectos se destacó su participación en el desarrollo de The Cher Show, el musical de Broadway que obtuvo dos premios Tony en 2019.
La muerte de Poindexter cierra una trayectoria extensa, construida a partir de numerosos papeles en producciones de distintos géneros. Su trabajo en la televisión diaria, las series policiales y el cine dejó una presencia reconocible en la industria audiovisual estadounidense.