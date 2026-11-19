Trágica muerte

Quién era Larry Poindexter, el actor de “S.W.A.T.” que murió a los 66 años

El intérprete falleció después de permanecer internado por las heridas que sufrió al ser embestido por un automóvil en California. Desarrolló una extensa carrera en televisión, cine y teatro, con participaciones en más de 200 producciones.