Nicolás Behringer se consagró campeón de La Voz Argentina 2025

Este lunes por la noche llegó el final de "La Voz Argentina" en su edición 2025 por Telefe, que recibió por última vez a sus cuatro talentos finalistas en su escenario.
En un desenlace electrizante, el público eligió a su campeón, que se coronó como ganador de esta edición del reality de Telefe. Una noche cargada de emoción que coronó a un talento inesperado.
Este lunes por la noche llegó el final de "La Voz Argentina" en su edición 2025 por Telefe, que recibió por última vez a sus cuatro talentos finalistas en su escenario.
Con la conducción de Nico Occhiato y un grupo de coaches integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas), se conoció al campeón de este año, que generó una gran sorpresa en los televidentes y fans.
Nicolás Beringer lo da todo con Luck Ra en la final de #LaVozArgentina 😎— La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 14, 2025
🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/wf0iPWwzk8
La final fue un duelo terrible entre los talentosos Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez, y uno se llevó el gran premio. Este desenlace, dividido en dos programas, y con encuestas muy parejas en la previa, definió al artista que se llevó el título tras las últimas presentaciones ante el público.
El domingo 12 de octubre, el escenario de Telefe vibró con las interpretaciones finales. Nicolás Behringer cerró su campaña con una versión cargada de sentimiento de “Un pacto para vivir”, el clásico de Bersuit Vergarabat.
El artista del Team Luck Ra conectó la canción con sus inicios a los 17 años, y la producción sorprendió al mostrar un video de esa primera vez. Con un estilo inconfundible y una profunda emoción, Behringer transformó el escenario en un viaje personal que conmovió a todos los presentes.
Milagros Amud, del Team Soledad, brilló con “Se dice de mí” de Tita Merello, consolidándose como la primera finalista mujer de Pastorutti.
A sus 19 años, dueña de una voz poderosa y una firme presencia escénica, la joven de San Miguel demostró por qué se convirtió en la primera finalista mujer de Pastorutti. Su interpretación, fiel a su amor por los géneros tradicionales, fue un homenaje vibrante que le valió una ovación cerrada.
Alan Lez, del Team Lali, apostó todo con una explosiva versión de “Cryin'”, el éxito de Aerosmith. Con su carisma natural y su estilo descontracturado, el joven de Palermo entregó una performance llena de energía que desató la locura en el público. Su coach, Lali Espósito, lo elogió sin reservas, destacando la disciplina y la presencia única que marcaron su paso por el certamen.
Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!, estremeció el estudio con su interpretación de “I dreamed a dream”, de Les Misérables. La tucumana desplegó toda su potencia vocal y una conmovedora capacidad para transmitir emociones, poniendo la piel de gallina a coaches y televidentes.
Fue una presentación magistral que consolidó su lugar como una de las voces más destacadas de esta edición.
En la segunda parte de la final, el lunes por la noche, hubo más sorpresas. Tras un repaso de todo el certamen, los finalistas volvieron a cantar, pero esta vez en dúo con sus respectivos coaches. La primera en salir a escena fue Eugenia, que junto a Ale y Juliana se lució con "Valiente", hitazo de Los Pimpinela, que a los tres les quedó perfecto por su capacidad interpretativa y teatral.
Luego llegó Milagros, que interpretó "Garganta con arena" de Cacho "Castaña junto a La Sole, generando la ovación de todo el estudio.
Nicolás tuvo que sortear un gran desafío al meterse de lleno en el cuarteto, ya que cantó junto a Luck Ra "Que me falte todo", originalmente grabada por el cordobés con Abel Pintos.
Con la nueva versión, pusieron a bailar a todo el país que los veía.
Finalmente, Alan se unió a Lali para hacer el último tema del certamen en competencia. Los dos cantaron "33", tema perteneciente al nuevo disco de la jurado.
Tras los aplausos, no quedaba tiempo para más y llegó el momento de la verdad. Occhiato anunció que el ganador fue Nicolás Behringer. El artista de Palermo, que comenzó cantando en la calle, no podía contener la emoción al escuchar su nombre.
Con lágrimas en los ojos, agradeció a su coach, Luck Ra, por haber confiado en él desde aquella audición a ciegas donde solo el cordobés giró su silla. También dedicó palabras de agradecimiento al programa, a su familia y a todos los fans que votaron para coronar su viaño de cantar en eventos a convertirse en la gran voz de Argentina.
En su primera aparición como jurado y coach, el premio también fue para Luck Ra, su mentor.
Más allá del resultado, las galas del domingo y el lunes dejó en claro el altísimo nivel de esta edición.
Cada finalista demostró un talento y una entrega únicos, dejando su alma en cada canción. Los coaches, por su parte, vivieron cada presentación con una intensidad que se transmitió a la pantalla. La primera parte de la final fue un espectáculo impecable que preparó el terreno para la definición de este lunes, una noche que quedará grabada en la historia del reality musical más famoso del país.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.