Quién será el campeón de La Voz Argentina 2025, según el boca de urna de un famoso tuitero

El reality de canto más popular de la televisión, La Voz Argentina, define esta noche a su campeón de la edición 2025, en una gala decisiva que tiene a cuatro talentos en competencia.
El reality llega a su emocionante final con cuatro talentos en competencia.
Mientras el público de Telefe vota intensamente por su favorito, el reconocido usuario de la red social X (@Pabloschi), famoso por sus predicciones acertadas en Gran Hermano, lanzó un contundente "boca de urna" que ubica a Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, como el inminente ganador del certamen.
La gran final del programa, conducido por Nico Occhiato, se llevará a cabo este lunes 13 de octubre de 2025, luego de las últimas presentaciones que realizaron los cuatro concursantes el domingo. El cronograma de Telefe establece que el resultado se conocerá esta noche, a través del voto del público, que se encuentra abierto desde anoche.
Los cuatro aspirantes al título, que representan a un coach diferente, son:
La expectativa por el resultado final se disparó en las redes sociales tras la intervención de @Pabloschi, un usuario que se ha convertido en una referencia de pronósticos extraoficiales en los realities. Poco después de que se abriera la votación, el tuitero publicó un mensaje que no dejó lugar a dudas: "Shh Nicolás #bocadeurna #LaVozArgentina".
Esta simple frase fue interpretada por los seguidores del programa como un claro adelanto de que el integrante del equipo de Luck Ra se convertirá en el campeón, una tendencia que coincide con sondeos informales que circularon durante el fin de semana, donde Behringer aparecía como el gran favorito con un apoyo superior al 50%.
Nicolás Behringer, oriundo de Córdoba, emocionó al público con su historia de vida y resiliencia, y ha demostrado una notable versatilidad vocal a lo largo de la competencia.
Además del prestigio de convertirse en la nueva "Voz Argentina", los finalistas compiten por importantes premios económicos, según lo detallado por la producción de Telefe:
Ganador: $70 millones de pesos y un contrato discográfico con Universal Music.
Segundo lugar: $30 millones de pesos.
Tercer lugar: $15 millones de pesos.
Cuarto lugar: $5 millones de pesos.
El proceso para elegir al ganador es sencillo y está completamente en manos del público:
Mensaje de texto (SMS): enviando el nombre del participante (Milagros, Nicolás, Alan o Eugenia) al número 9009.
Web oficial: ingresando al sitio lavozarg.ar y seleccionando a tu concursante preferido desde allí.
