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Desalojaron la casa familiar de L-Gante que había sido usurpada en agosto

La Justicia ordenó la restitución del inmueble familiar en General Rodríguez tras semanas de ocupación. El entorno del músico celebró haber recuperado el lugar.

La propiedad de la familia de L-Gante fue recuperada tras el desalojo.La propiedad de la familia de L-Gante fue recuperada tras el desalojo.
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La vivienda perteneciente a la familia de Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, fue desalojada este miércoles luego de que un grupo de personas la usurpara el pasado 22 de agosto en el partido bonaerense de General Rodríguez.

El abogado del cantante, Luciano Locatelli, explicó que se trata de una causa anterior a la denuncia presentada contra el intérprete por amenazas con arma de fuego y violación de domicilio.

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Qué pasó con la casa

Según detalló Locatelli, las personas que ingresaron a la propiedad la habían usurpado el 22 de agosto. “Irrumpieron en el lugar, hubo una causa penal por usurpación, se constató la situación y la Justicia ordenó el desalojo”, explicó el abogado.

De esta manera, el procedimiento dispuesto por la Justicia se concretó este miércoles y la vivienda fue desalojada.

L-Gante volvió a ocupar el centro de la escena televisivaLa familia de L-Gante volvió a recuperar la propiedad.

La reacción de la familia

Luego del procedimiento, Claudia, madre de Valenzuela, sostuvo que el inmueble fue recuperado.

En tanto, Verónica, una de las tías de L-Gante, contó que la vivienda era frecuentada por familiares y personas cercanas al cantante. “Siempre veníamos los fines de semana”, expresó la mujer, quien además remarcó que lo ocurrido no fue un hecho aislado.

Quién fue la última persona que vivió allí

Verónica también se refirió a la última persona que había ocupado la vivienda antes de la usurpación y señaló que estuvo allí hasta junio.

“En junio estuvo la última persona que vivió en la casa, que era una señora que cuidaba a mi mamá”, afirmó la tía del cantante.

La propiedad fue recuperada este miércoles luego del desalojo ordenado por la Justicia en el marco de la causa por usurpación.

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