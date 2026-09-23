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Preocupación por Lionel Richie: volvió a ser hospitalizado y canceló shows

El cantante de 77 años recibió tratamiento por fibrilación auricular y deberá permanecer alejado de los escenarios durante algunos días. Su representante confirmó que el procedimiento fue exitoso.

El cantante se sometió a un procedimiento para tratar la fibrilación auricular.El cantante se sometió a un procedimiento para tratar la fibrilación auricular.
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Lionel Richie volvió a ser hospitalizado tras presentar un nuevo episodio relacionado con su salud cardíaca. El cantante estadounidense, de 77 años, recibió tratamiento por fibrilación auricular, una alteración que provoca un ritmo irregular del corazón.

Según los reportes citados por medios estadounidenses, Richie fue sometido a una ablación, un procedimiento mínimamente invasivo utilizado para tratar este tipo de arritmia. Su representante confirmó que la intervención se desarrolló sin complicaciones.

Mirá tambiénLionel Richie recibió el alta luego de permanecer tres días internado

“Lionel se sometió a un procedimiento habitual para tratar la fibrilación auricular (FA). El médico informó que todo salió a la perfección”, indicó un comunicado difundido por Page Six.

Canceló tres conciertos

La internación obligó al músico a suspender tres presentaciones que tenía programadas junto a Earth, Wind & Fire en Estados Unidos.

Las fechas canceladas estaban previstas para este sábado en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio.

El comunicado sobre su estado agregó que Richie se encuentra bien y que la decisión de interrumpir temporalmente su agenda responde a la necesidad de descansar después del procedimiento.

lionel richie performs at the 2006 american music awards november 21, 2006 in los angeles. reuters_mario anzuoni (united states) lionel richie musico cantante los angeles eeuu american music awards presentacionLionel Richie se tomará un tiempo de descanso antes de volver a los escenarios.

Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un tiempo de descanso y pronto volverá a los escenarios”, señaló su representante.

Ya había sido internado en agosto

Esta no es la primera hospitalización del cantante durante los últimos meses. En agosto había ingresado voluntariamente al St. Louis Hospital después de una presentación.

Recording Academy Person of the Year Lionel Richie performs "All Night Long" with John Legend (L) and Demi Lovato at the 58th Grammy Awards in Los Angeles, California February 15, 2016. REUTERS/Mario Anzuoni los angeles eeuu Lionel Richie John Legend Demi Lovato 58 entraga premios grammy musica entrega premios cantante actuacion presentacion entrega premiosRichie tenía previstas nuevas presentaciones junto a Earth, Wind & Fire.

En aquella oportunidad permaneció varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a problemas cardíacos. Finalmente, recibió el alta después de tres días y regresó a su casa.

La nueva intervención se produce mientras Richie continúa con su agenda musical, aunque por el momento deberá hacer una pausa en sus presentaciones en vivo.

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