Mariana “Loly” Antoniale volvió a hablar públicamente después de varios años de mantener un perfil extremadamente bajo y alejada de la televisión argentina.
Loly Antoniale rompió el silencio después de años alejada de los medios
La modelo cordobesa respondió cómo se encuentra actualmente, luego de que Moria Casán recordara detalles de su separación de Jorge Rial y su posterior alejamiento.
La reaparición se produjo luego de que Moria Casán recordara públicamente algunos episodios vinculados con la relación que la modelo mantuvo con Jorge Rial y los motivos que, según la conductora, habrían influido en su decisión de alejarse de la exposición.
En ese contexto, el periodista Nicolás Peralta logró comunicarse con Antoniale para conocer cómo atraviesa actualmente su vida, después de tantos años lejos de los medios.
La respuesta de la cordobesa fue breve, pero dejó en claro que su presente está muy lejos de aquella etapa de exposición permanente.
“Estoy muy bien, agradecida, valorando, disfrutando y protegiendo la vida”, expresó Loly, según se dio a conocer en el programa Sálvese quien pueda.
La modelo agregó una frase que también llamó la atención por el tono que eligió para describir su actualidad: “Y la paz que Dios me brinda”.
El recuerdo de Moria Casán
La aparición de Antoniale se produjo después de que Moria Casán volviera a referirse a su pasado y, particularmente, a la relación que mantuvo con Jorge Rial.
La conductora recordó una conversación que habría mantenido con Loly en un aeropuerto, cuando la modelo todavía estaba en pareja con el periodista. Según el relato de Casán, Antoniale le había manifestado que atravesaba una situación complicada y que necesitaba alejarse.
El vínculo entre Antoniale y Rial comenzó a ocupar un lugar destacado en los medios durante la primera mitad de la década de 2010. La relación tuvo una fuerte exposición pública y su posterior ruptura también generó una amplia cobertura periodística.
Después de aquella separación, Loly comenzó a alejarse progresivamente de la televisión y de los programas de espectáculos.
Con el paso del tiempo, su presencia pública se volvió cada vez menos frecuente. También redujo considerablemente su actividad en redes sociales y optó por mantener en reserva distintos aspectos de su vida personal.
Una vida lejos de las cámaras
Antoniale se instaló durante varios años en Estados Unidos y eligió llevar adelante allí una vida mucho más reservada.
En entrevistas anteriores, la modelo había explicado que necesitaba tomar distancia del ambiente mediático y priorizar su tranquilidad. En 2024, durante una visita a Córdoba, había reconocido que la exposición y las críticas del mundo del espectáculo habían sido difíciles de atravesar para ella.
“Siempre prioricé mi paz mental”, había señalado entonces al explicar su decisión de mantenerse alejada de los medios.
Su bajo perfil también alcanzó a las redes sociales. Su última publicación personal había sido realizada en mayo de 2024, por lo que durante largos períodos sus seguidores no tuvieron novedades directas sobre su presente.
En mayo de 2026, sin embargo, volvió a aparecer públicamente en Córdoba. Fue fotografiada durante un recital junto a su madre y una amiga, una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes y volvió a despertar el interés por su vida actual.
La modelo también fue vinculada en los últimos años con Walter Mercuri, con quien mantiene una relación y habría contraído matrimonio en 2020.
A diferencia de su etapa de mayor exposición, Antoniale actualmente mantiene una postura mucho más reservada y evita referirse públicamente a su pasado sentimental o a los conflictos que marcaron aquellos años.
Su reciente mensaje representa, por ahora, una de las pocas señales que decidió compartir sobre su presente. Lejos de los estudios de televisión y de la exposición cotidiana, Loly aseguró que se encuentra enfocada en disfrutar de su vida y preservar la tranquilidad que encontró después de años de estar en el centro de la escena.