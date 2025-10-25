Lissa Vera y Mabel López hablaron de la relación de Lowrdez Fernández con Leandro García Goméz

La desaparición y posterior rescate de Lowrdez Fernández continúa con sus repercusiones en los medios de comunicación.
La exintegrante de Bandana y la mamá de la cantante se refirieron al tormentoso romance que terminó con Lowrdez internada y su novio detenido.
Es que la cantante de Bandana se encontraba privada de su libertad en el departamento de Palermo de su expareja, Leandro García Gómez, bajo la lupa por violencia de género.
Tras el rescate de la artista, hallada en malas condiciones, Lissa Vera reconoció que le tiene miedo al hombre que se está detenido.
Lissa fue una de las denunciantes por la desaparición de la cantante. Ambas advirtieron ante la prensa que su vida podría estar en peligro por su peligrosa relación con el empresario García Gómez.
En el estudio de “Sálvese quien pueda” (América TV), Lissa conversó con Yanina Latorre sobre el trasfondo de esta situación límite, que tuvo en vilo a la sociedad este jueves 23 de octubre.
“Como pasa en todos los casos semejantes, siempre la persona que trata de abrir los ojos es tu primer enemigo”, comenzó diciendo la cantante.
Respecto al origen de su mala relación con Leandro García Gómez, expresó: “Marqué mi postura y eso fue suficiente”. A su vez, Lissa Vera contó que se enteró de que su amiga sufría violencia de género cuando ella misma lo blanqueó en 2022 mediante sus redes sociales.
Consultada sobre cómo trató de ayudarla, enfatizó: "Apoyándola en su momento cuando ella quería salir. Ahí yo me gané un enemigo acérrimo, es mi enemigo mortal de alguna manera. No me importa, tampoco me interesa su vida”, reveló.
En ese entonces, Yanina Latorre le preguntó si realmente le tiene miedo al ex de Lowrdez Fernández, Vera se sinceró: “La verdad es que sí. Yo tengo esta fuerza de salir y enfrentarlo, pero también tengo que saber que es alguien que está fuera de sí”. Y completó: "Y tengo que reconocer que puede ser un peligro también para mí”
“Sigo pensando lo mismo (que no me importa si se enoja con ella por hacer la denuncia). No hablé con ella, porque tiene que sanar sola y llegar a la conclusión de que lo quisimos con su mamá fue para su bien”, cerró Lissa Vera.
Por su parte, Mabel López, madre de Lowrdez, quien había denunciado la desaparición de la artista, habló con los medios luego del operativo policial que dio con el paradero de su hija y la detención de su expareja Leandro García Gómez.
Mabel rompió el silencio con una mezcla palpable de alivio y profunda tristeza, ofreciendo detalles conmovedores del delicado estado emocional de la artista.
Este dramático giro de los acontecimientos tuvo lugar después de horas de tensión e incertidumbre respecto de su paradero y bienestar físico. El agresor, identificado como Leandro García Gómez, expareja de la cantante, fue rápidamente detenido tras el operativo.
El origen de esta impactante noticia se remonta a una denuncia previa realizada por Mabe, que había expresado su imposibilidad de dar con la ubicación de su hija, advirtiendo además sobre claros indicios de maltrato físico que había observado en su cuerpo la última vez que compartieron un momento juntas.
Dicho encuentro, según los datos aportados, se remonta al pasado 4 de octubre. La culminación de la intensa búsqueda se produjo durante la noche del jueves, cuando la estrella musical fue auxiliada por personal policial en un departamento.
En aquel instante, la salud de la joven se reportaba como extremadamente delicada. Como resultado de esta intervención policial, el excompañero sentimental fue formalmente detenido y enfrentará graves acusaciones, incluyendo privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y suministro de narcóticos.
Durante una conmovedora charla transmitida por el stream que conduce el periodista Ángel de Brito en “Bondi Live”, Mabel compartió su angustia y las difíciles realidades que enfrenta su hija y el vínculo entre ellas. Aunque acudió rápidamente al Hospital Fernández, sitio al que el SAME había trasladado a Lourdes, la madre confesó que no pudo tener contacto directo con la joven.
“No la vi porque está muy enojada conmigo. Ya me lo esperaba, es típico”, manifestó la mujer a De Brito, revelando la tensión familiar.
También expresó la dolorosa sensación de que su hija no dimensiona la magnitud del peligro vivido: “No hablé directamente con ella, pero no está consciente del peligro. Vi un programa donde dijo que yo estoy loca”, explicó la madre, visiblemente preocupada por el estado de negación de la artista.
Además, De Brito mencionó que el captor “la tenía muy sedada”, lo cual explicaría su estado en el momento del rescate, aunque aclaró que, hasta el momento de la entrevista, las fuerzas de seguridad “por ahora no encontraron drogas” en el lugar.
A pesar del complejo panorama emocional y la visible fractura en el vínculo familiar, la madre cerró su intervención con una frase conmovedora que encapsula su difícil realidad: “Ella está re enojada conmigo, pero como dice Lissa Vera, ‘enojada, pero con vida’.
Es una situación “muy difícil”, concluyó la afligida madre, remarcando la importancia de haberla rescatado a tiempo.
Este caso de alto perfil mediático, que involucra a una figura tan querida del pop nacional, subraya la aterradora dinámica y los patrones del abuso doméstico.
Mabel, con una lucidez producto del dolor y la experiencia, describió el patrón clásico de estas relaciones destructivas que dificultan la salida: “Esto es de libro: te golpean y después te llevan un ramo de flores, y una piensa que fue culpa suya”, reflexionó la madre sobre el estado de negación que a menudo sufren las víctimas al ser manipuladas.
Mientras, el exnovio permanece detenido y afronta cargos severos, incluyendo el suministro de narcóticos.
