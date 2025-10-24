Imputaron a Leandro García Gómez por mantener privada de libertad a Lowrdez Fernández

Leandro García Gómez, empresario y ex pareja de Lowrdez Fernández, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, según confirmaron fuentes judiciales. La medida fue dictada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, a cargo del fiscal subrogante Patricio Lugones, y se espera que García Gómez sea indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.
Tras un operativo realizado en la calle Ravignani al 2100, en Palermo, la policía logró localizar a la artista, ex integrante del grupo Bandana, y trasladarla al Hospital Fernández, donde recibió el alta durante la madrugada del viernes. La investigación se basó en una orden de allanamiento dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.
La privación ilegítima de la libertad, contemplada en el artículo 141 del Código Penal argentino, prevé penas de seis meses a tres años de prisión para quienes restrinjan la libertad de otra persona sin autorización legal.
Antecedentes de violencia
El vínculo de Lowrdez con García Gómez había finalizado en 2022 tras denuncias por violencia de género. La cantante había relatado en sus redes sociales situaciones de maltrato físico y psicológico, incluyendo fotografías con moretones y episodios de filmación y fotografía sin su consentimiento.
“Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele”, había escrito la artista, quien recibió un botón antipánico por estas situaciones.
García Gómez ya había sido denunciado por una expareja anterior, y estuvo bajo monitoreo judicial con tobillera electrónica. Su actividad empresarial incluye proyectos vinculados al sector público.
El operativo y la detención
El miércoles, la madre de Lowrdez, Mabel López, presentó una denuncia ante la Comisaría Vecinal 14B por la desaparición de su hija desde el 4 de octubre, mencionando a García Gómez. Inicialmente, el empresario negó conocer el paradero de la cantante y se resistió a permitir el ingreso de la policía, alegando que no contaban con una orden judicial.
Durante la tarde, García Gómez apareció en un kiosco cercano y respondió a la prensa: “No tengo ganas de decir cuándofue la últimavezque hablé con ella”. También aseguró que Lowrdez se encontraba en la casa de una amiga, aunque la policía confirmó que la cantante estaba en su domicilio tras la orden de allanamiento.
Finalmente, los efectivos encontraron a Lowrdez dentro de un placard en el departamento de García Gómez. El empresario intentó escapar por una ventana, pero fue detenido y trasladado bajo custodia policial. La cantante se encuentra fuera de peligro y recibió atención médica tras el rescate.
