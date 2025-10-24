Ex integrantes de Bandana mostraron apoyo a Lowrdez Fernández tras su hallazgo

Tras horas de incertidumbre sobre su paradero, la ex integrante de Bandana, Lowrdez Fernández, fue localizada con vida en la residencia de su ex pareja, Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género en 2022. La noticia puso fin a la preocupación que se había extendido desde el 4 de octubre, cuando su madre, Mabel López, denunció que su hija estaba desaparecida.
La pareja de Lowrdez, de 47 años, no se encontraba en la vivienda en el momento del operativo, pero fue arrestado pocos minutos después dentro del edificio. Según los investigadores, el hombre habría intentado escapar por la terraza.
Entre los detalles llamativos del caso se encuentra que, apenas el día anterior por la tarde, la artista había conversado por videollamada con el área de Búsqueda de Personas, asegurando que se encontraba bien, aunque prefirió no revelar su ubicación exacta.
Apoyo y denuncias de sus colegas
La preocupación por la situación de Lowrdez se intensificó con la intervención de sus amigas y ex compañeras de Bandana. Lissa Vera se presentó en Tribunales para radicar una denuncia penal contra García Gómez, alertando sobre la relación violenta que mantenía con la cantante.
Entre lágrimas, la artista expresó a la prensa: “La prefiero enojada y viva antes que muerta y contenta”, mostrando la profunda preocupación por su amiga.
El conmovedor mensaje de Valeria Gastaldi a Lowrdez Fernández.
Valeria Gastaldi también se manifestó en las redes sociales, reclamando justicia y agradeciendo que Lowrdez haya sido encontrada con vida. En su mensaje, enfatizó: “Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias. Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor para la familia de Lou. Mabel”.
La intervención policial
La policía logró localizar a Lowrdez en la vivienda de su ex pareja, poniendo fin a las horas de angustia que atravesó su familia y sus colegas. La cantante fue hallada sana y salvo, aunque el episodio dejó en evidencia la gravedad de la denuncia de violencia de género que pesa sobre García Gómez desde 2022.
Virginia da Cunha, otra de las integrantes de la banda, explicó en redes sociales por qué no había hecho declaraciones antes: “No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos que estaba con él y podría salir aún más perjudicada. Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo”.
La palabra de Virginia da Cunha tras el hallazgo de Lowrdez Fernández.
El caso generó un amplio movimiento de solidaridad en redes y medios de comunicación, destacando la importancia de la denuncia oportuna y el acompañamiento de familiares y amigos. La rápida intervención policial y la visibilidad del caso permitieron que Lowrdez sea resguardada a tiempo, mientras continúa la investigación sobre su expareja.
