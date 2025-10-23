Lowrdez de Bandana reapareció y aseguró que “está perfecta”

Lowrdez Fernández volvió a sus redes sociales con un breve video desde su hogar, tranquilizando a sus seguidores sobre su paradero y confirmando que se encuentra bien. “Chicos, me acabo de levantar. Me cagan las llamadas. Estoy con gripe desde el lunes”, explicó la artista, mostrando su molestia por la información incorrecta que circulaba sobre ella.
La cantante también se mostró visiblemente enojada por la falsa denuncia que se difundió: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar desaber quién es”. Con una sonrisa, añadió: “Estoy perfecta, gracias”. En apenas 42 segundos, Lowrdez agradeció a quienes se preocuparon por ella: “Mando un beso. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero… estoy bien”.
Trayectoria en Bandana
Cecilia Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez, saltó a la fama como integrante del grupo pop Bandana, surgido del reality show Popstars transmitido por Telefe en 2001. Desde sus inicios, se mantuvo como la única integrante activa durante todas las formaciones de la banda.
Bandana, conformada también por Ivonne Guzmán, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha y Lissa Vera, se convirtió en uno de los grupos más emblemáticos de aquella generación, recordada por su presencia en la escena musical nacional. Tras la disolución inicial en 2004, Lowrdez inició su carrera solista y también incursionó en la conducción con “Mandinga Tattoo”, que le valió un Martín Fierro.
A pesar de su constancia y dedicación, la cantante nunca logró el mismo nivel de éxito que alcanzó con Bandana. Sin embargo, su trayectoria y compromiso con la música la consolidaron como un referente del pop argentino de principios de siglo.
Reencuentros y próximos shows
En 2016, la banda volvió a reunirse en un emotivo reencuentro que incluyó giras y presentaciones en el Teatro Gran Rex. La formación original no se completó, ya que Ivonne Guzmán decidió no participar, pero Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia lograron revivir la complicidad y la energía que las convirtió en un ícono del pop nacional.
El próximo reencuentro está programado para el domingo 23 de noviembre, en el marco del L.A.T.M. +35, un evento que promete revivir el espíritu de la banda frente a sus seguidores.
Según informó el periodista Pablo Montagna, la organización confirmó que mantuvieron contacto con Lowrdez para coordinar ensayos, fotos y detalles previos a la presentación, asegurando que la cantante participará activamente del espectáculo.
