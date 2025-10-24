¿Qué pasó con Lowrdez Fernández?: ella terminó internada y su novio detenido

En la mañana de este jueves 23 de octubre, se supo de la denuncia por desaparición que efectuó la mamá de Lowrdez Fernández, la ex cantante de Bandana.
Aunque la propia ex Bandana salió a desmentir rumores sobre su desaparición, horas más tarde la fiscalía de Buenos Aires ordenó un allanamiento en el domicilio y Leandro García Gómez, pareja de la cantante, terminó detenido. Según Yanina Latorre, Lowrdez fue internada por una sobredosis.
A las pocas horas, la artista realizó dos videos para aclarar que se estaba bien, pero sin decir dónde se encontraba.
Sin embargo, durante la noche, llegó la fiscalía al departamento de Palermo de Leandro García Gómez, su pareja, para allanar la vivienda y llevárselo detenido.
Alrededor de las 21.30 horas, se desplegó un operativo policial para entrar al edificio de García Gómez. Con el correr de los minutos, llegó policía científica y el SAME. En ese sentido, se supo que el hombre se encontraba escondido “en un placard” o “en un pasillo”.
Al mismo tiempo, confirmaron que Lowrdez Fernández estaba en el departamento. “Ella está en estado crítico, en un estado de sobredosis. Corre en riesgo su vida, su salud está muy deteriorada”, señaló Yanina Latorre en “LAM” (América TV).
Finalmente, Leandro García Gómez fue detenido por la policía de la Ciudad.
Según informó Mauro Szeta en X (antes Twitter), La orden judicial para detenerlo fue del juez Santiago Bignone a pedido del fiscal Patricio Lugones.
El periodista de policiales afirmó que a la Bandana se la llevaron de urgencia al hospital.
