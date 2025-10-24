Versiones encontradas

¿Qué pasó con Lowrdez Fernández?: ella terminó internada y su novio detenido

Aunque la propia ex Bandana salió a desmentir rumores sobre su desaparición, horas más tarde la fiscalía de Buenos Aires ordenó un allanamiento en el domicilio y Leandro García Gómez, pareja de la cantante, terminó detenido. Según Yanina Latorre, Lowrdez fue internada por una sobredosis.