Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada se separaron después de 16 años de relación y un hijo en común. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, donde además aseguró que una presunta infidelidad habría sido uno de los motivos que terminó de quebrar el vínculo.
Lourdes Sánchez y Chato Prada, separados: quién sería el nuevo novio
La pareja terminó después de 16 años y un hijo en común. Se habló de una supuesta infidelidad y se mencionó a un joven correntino de 27 años.
De acuerdo con la información difundida por el conductor, Sánchez habría iniciado una relación con un joven de 27 años oriundo de Corrientes. Se trata de Francisco Liotta Hernández, conocido como Fran Liotta, a quien distintos medios señalaron como el supuesto nuevo novio de la bailarina.
La separación puso fin a una de las relaciones más conocidas del mundo del espectáculo argentino. Sánchez y Prada tienen un hijo, Valentín, de 10 años, y durante los últimos años habían atravesado distintos rumores sobre una posible crisis de pareja.
La versión de Lourdes
La propia Lourdes Sánchez se comunicó con Ángel de Brito durante la emisión de LAM y dio su explicación sobre el final de la relación.
Según relató el periodista, la bailarina sostuvo que el vínculo llevaba tiempo atravesando un fuerte desgaste y que habían intentado recomponer la relación en distintas oportunidades.
“Se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”, fue la frase que De Brito atribuyó a Sánchez al explicar cómo atravesaba la situación. La bailarina también manifestó que su principal preocupación era su hijo Valentín.
La versión sobre una infidelidad, en cambio, fue expuesta por De Brito. El conductor afirmó que Prada habría descubierto el vínculo entre Sánchez y Liotta y que esa situación terminó afectando definitivamente la relación.
De Brito también contó que habló personalmente con el productor antes de hacer pública la separación y que lo encontró muy afectado por la situación.
Quién es Liotta
Francisco Liotta Hernández tiene 27 años, es oriundo de Corrientes y está vinculado al rugby y al ámbito empresarial. Según la información publicada sobre él, se desempeñó como rugbier y forma parte de un proyecto hotelero relacionado con la construcción del Marriott de Corrientes.
Ángel de Brito aseguró que Liotta y Sánchez mantienen un vínculo desde hace aproximadamente cuatro meses. También sostuvo que ambos viven en el mismo edificio de la capital correntina, aunque en departamentos diferentes.
La cercanía entre ambos se habría producido en el contexto de la nueva etapa laboral de Sánchez en Corrientes. La bailarina se radicó allí a partir de sus actividades vinculadas a la cultura provincial, mientras continuó viajando periódicamente a Buenos Aires.
Por el momento, la existencia de una relación entre Sánchez y Liotta fue difundida públicamente a partir de la información de Ángel de Brito. Sánchez confirmó la separación de Prada y habló del desgaste de la pareja, pero no realizó una confirmación pública independiente sobre su supuesto nuevo novio ni sobre la versión de la infidelidad.
La ruptura marca así el final de una historia de 16 años que comenzó en el ámbito de la televisión y que tuvo como resultado la formación de una familia. Ahora, el foco está puesto en cómo continuará la relación entre ambos como padres y en la evolución del vínculo que, según la versión difundida, Sánchez habría iniciado en Corrientes.