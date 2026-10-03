La versión teatral argentina de Misery continúa con funciones en la calle Corrientes, pero una de las últimas presentaciones terminó con un momento de tensión. Al finalizar la obra, Juan Gil Navarro tomó el micrófono y cuestionó a los espectadores que utilizaron sus teléfonos durante la función.
Juan Gil Navarro explotó por el uso de celulares y enfrentó al público al terminar la función
El protagonista de la obra tomó el micrófono tras la presentación y cuestionó las distracciones que se produjeron durante la puesta. Su pedido fue acompañado por aplausos de los presentes.
El actor manifestó su molestia por las reiteradas distracciones y pidió respeto hacia quienes estaban sobre el escenario y hacia el resto de los espectadores.
El fuerte reclamo
Una vez terminada la función, el protagonista se dirigió al público para señalar que el uso de celulares se había repetido durante la presentación.
“Muchas gracias por haber venido a ver teatro, esta obra o cualquier otra obra. Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto: el tema de los celulares. Una y otra vez, y otra vez y otra vez”, expresó.
Gil Navarro también cuestionó que el hecho de haber comprado una entrada habilite a los espectadores a actuar sin tener en cuenta a quienes comparten la sala.
“Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro y mucho menos a faltarle el respeto a quienes están prestando atención”, sostuvo.
Antes de despedirse, hizo un pedido concreto: que los teléfonos no solo permanezcan apagados, sino que tampoco sean utilizados para sacar fotografías durante la función, especialmente con flash. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por parte de los presentes.
La reacción posterior
El momento protagonizado por el actor comenzó a circular en redes sociales y generó distintas opiniones.
Mientras algunos usuarios respaldaron su postura y consideraron necesario respetar las normas de una sala de teatro, otros cuestionaron la manera en que se dirigió al público.
El episodio volvió a instalar la discusión sobre el uso de celulares durante los espectáculos y las interrupciones que pueden provocar en medio de una presentación.