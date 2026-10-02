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Maxi Ghione recuperó la libertad con restricciones mientras sigue investigado

El actor está acusado por amenazas calificadas y tenencia ilegal de armas. Deberá fijar domicilio, mantenerse alejado del denunciante y presentarse cada 15 días en una comisaría.

Maxi Ghione recuperó la libertad, aunque continuará sometido a distintas restricciones judiciales.Maxi Ghione recuperó la libertad, aunque continuará sometido a distintas restricciones judiciales.
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La Justicia ordenó la libertad de Maxi Ghione, quien se encontraba detenido en el marco de una causa por amenazas calificadas iniciada tras la denuncia de Emiliano Tarragona.

El actor continuará bajo investigación y deberá cumplir una serie de restricciones mientras avanza el expediente.

Las condiciones impuestas

Entre las medidas dispuestas, Ghione deberá fijar domicilio en la localidad de Lehmann, donde ocurrieron los hechos investigados.

Durante el allanamiento al domicilio del actor fueron secuestradas al menos ocho armas de fuego.Maxi Ghione recuperó la libertad, aunque continuará sometido a distintas restricciones judiciales.

También tendrá prohibido acercarse al denunciante y a los testigos de la causa, no podrá portar armas y tendrá que presentarse cada 15 días en la comisaría correspondiente para acreditar su presencia.

La investigación también incluye una causa por tenencia ilegal de armas, luego de que la Policía de Investigaciones secuestrara al menos ocho armas de fuego durante un allanamiento.

Qué denunció Tarragona

Emiliano Tarragona sostiene que Ghione lo mantuvo encerrado durante aproximadamente cinco horas después de una discusión vinculada con dinero.

A la salida de la audiencia, el denunciante aseguró ante los medios que continúa “con miedo y con pánico todo el tiempo” a raíz del episodio.

Su abogado, Carlos Farías Demaldé, aclaró que la querella no se opuso a que el actor recuperara la libertad.

Luego de vivir treinta años en Buenos Aires, hace unos meses Maxi Ghione se radicó en Lehmann. GentilezaMaxi Ghione recuperó la libertad, aunque continuará sometido a distintas restricciones judiciales.

La postura de la defensa del denunciante

Farías Demaldé rechazó además que exista un interés económico detrás de la denuncia y señaló que el objetivo central es garantizar la protección de Tarragona.

El letrado también pidió cautela respecto de versiones públicas sobre aspectos privados de la vida del denunciante y sostuvo que esas cuestiones no deben desplazar el análisis de los hechos investigados.

Tarragona cuestionó, además, declaraciones periodísticas que lo vinculaban con otras actividades y reclamó que cualquier acusación sea acompañada por pruebas.

La causa continúa

Con la resolución adoptada este viernes, Ghione podrá continuar el proceso en libertad mientras se mantiene vigente la investigación por amenazas calificadas.

También seguirá abierto el expediente relacionado con las armas encontradas durante el procedimiento policial.

Las restricciones impuestas continuarán vigentes mientras la Justicia avance con las medidas pendientes de la causa.

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