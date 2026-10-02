La Justicia ordenó la libertad de Maxi Ghione, quien se encontraba detenido en el marco de una causa por amenazas calificadas iniciada tras la denuncia de Emiliano Tarragona.
Maxi Ghione recuperó la libertad con restricciones mientras sigue investigado
El actor está acusado por amenazas calificadas y tenencia ilegal de armas. Deberá fijar domicilio, mantenerse alejado del denunciante y presentarse cada 15 días en una comisaría.
El actor continuará bajo investigación y deberá cumplir una serie de restricciones mientras avanza el expediente.
Las condiciones impuestas
Entre las medidas dispuestas, Ghione deberá fijar domicilio en la localidad de Lehmann, donde ocurrieron los hechos investigados.
También tendrá prohibido acercarse al denunciante y a los testigos de la causa, no podrá portar armas y tendrá que presentarse cada 15 días en la comisaría correspondiente para acreditar su presencia.
La investigación también incluye una causa por tenencia ilegal de armas, luego de que la Policía de Investigaciones secuestrara al menos ocho armas de fuego durante un allanamiento.
Qué denunció Tarragona
Emiliano Tarragona sostiene que Ghione lo mantuvo encerrado durante aproximadamente cinco horas después de una discusión vinculada con dinero.
A la salida de la audiencia, el denunciante aseguró ante los medios que continúa “con miedo y con pánico todo el tiempo” a raíz del episodio.
Su abogado, Carlos Farías Demaldé, aclaró que la querella no se opuso a que el actor recuperara la libertad.
La postura de la defensa del denunciante
Farías Demaldé rechazó además que exista un interés económico detrás de la denuncia y señaló que el objetivo central es garantizar la protección de Tarragona.
El letrado también pidió cautela respecto de versiones públicas sobre aspectos privados de la vida del denunciante y sostuvo que esas cuestiones no deben desplazar el análisis de los hechos investigados.
Tarragona cuestionó, además, declaraciones periodísticas que lo vinculaban con otras actividades y reclamó que cualquier acusación sea acompañada por pruebas.
La causa continúa
Con la resolución adoptada este viernes, Ghione podrá continuar el proceso en libertad mientras se mantiene vigente la investigación por amenazas calificadas.
También seguirá abierto el expediente relacionado con las armas encontradas durante el procedimiento policial.
Las restricciones impuestas continuarán vigentes mientras la Justicia avance con las medidas pendientes de la causa.