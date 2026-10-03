Paula Robles se refirió a las versiones sobre un supuesto distanciamiento con Marcelo Tinelli, luego de que el conductor contara en su reality que atravesaban un momento de tensión por una situación relacionada con Juana, la hija que tienen en común.
“Es un reality, no le crean”: Paula Robles aclaró cómo está su relación con Marcelo Tinelli
La bailarina se refirió a las versiones que surgieron a partir de las declaraciones del conductor sobre una situación vinculada a Juana, la hija que tienen en común.
La situación había quedado expuesta cuando Tinelli contó que su vínculo con Robles ya no era el mismo y cuestionó una decisión relacionada con la atención psiquiátrica de la joven. Según relató, ella habría intervenido para que Juana dejara de asistir al profesional que él le había recomendado.
“Dejó de ser la Paula que me invitaba a comer la pasta en la casa con los chicos. A mí no me habla”, había expresado el conductor.
La respuesta de Paula Robles
Consultada por el tema en Puro Show (eltrece), Robles buscó restarle importancia a las versiones de conflicto y aseguró que su relación con Tinelli se encuentra en buenos términos.
“Les juro que está todo rebien. Es un reality, no le crean”, afirmó. Además, explicó que no había visto el material y que se encontraba enfocada en su trabajo.
“Marcelo es el papá de mi hija. Está todo bien”, agregó la bailarina.
Qué dijo Marcelo Tinelli después
Luego de las declaraciones de Robles, Tinelli también se manifestó sobre el vínculo entre ambos y aseguró que la situación ya había quedado aclarada.
“Hoy estoy muy bien con Pau, la verdad que estoy muy bien, hablamos hoy, mañana nos juntamos otra vez”, señaló el conductor.
En ese sentido, destacó el cariño que mantiene por la madre de su hija: “Yo tengo mucho cariño por ella, o sea, más allá de todo”.
La historia de amor
Marcelo Tinelli y Paula Robles se conocieron durante Ritmo de la Noche, ciclo en el que él estaba al frente de la conducción y ella participaba como bailarina.
Por entonces, Tinelli estaba en pareja con Soledad Aquino. Según contó Aquino durante una entrevista realizada en 2023, el conductor le había comunicado que se había enamorado de otra mujer.
La relación entre Tinelli y Robles terminó siendo parte de la historia familiar del conductor y ambos tuvieron a Juana, nacida en 2002.
En mayo de 2009, Tinelli confirmó públicamente la separación de Robles. En aquella oportunidad, sostuvo que ambos conservaban una buena relación y explicó que habían intentado continuar juntos hasta el último momento, aunque finalmente no fue posible.